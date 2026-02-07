プレミアリーグ 25/26の第25節 リーズとノッティンガム・フォレストの試合が、2月7日05:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ノア・オカフォー（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

26分に試合が動く。リーズのイリヤ・グルエフ（MF）のアシストからジェイデン・ボーグル（DF）がゴールを決めてリーズが先制。

さらに30分リーズが追加点。ジェームス・ジャスティン（DF）のアシストからノア・オカフォー（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分リーズが追加点。イリヤ・グルエフ（MF）のアシストからドミニク・キャルバートルウィン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

54分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。イゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）に代わりロレンツォ・ルッカ（FW）、オマリ・ハッチンソン（MF）がピッチに入る。

67分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）に代わりダン・ヌドイェ（FW）、ライアン・イェーツ（MF）がピッチに入る。

76分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ザック・アボット（DF）からルカ・ネッツ（DF）に交代した。

78分、リーズが選手交代を行う。ブレンデン・アーロンソン（MF）からダニエル・ジェームズ（FW）に交代した。

82分、リーズが選手交代を行う。ノア・オカフォー（FW）からショーン・ロングスタッフ（MF）に交代した。

後半終了間際の86分、ノッティンガム・フォレストのオマリ・ハッチンソン（MF）のアシストからロレンツォ・ルッカ（FW）がヘディングシュートを決めて3-1と2点差に詰める。

その後もリーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リーズが3-1で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

2026-02-07 07:10:09 更新