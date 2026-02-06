ブラジル代表の象徴ネイマールが、選手キャリア最大の正念場に立たされている。南米サッカー事情に精通するティム・ヴィッカリー氏が『talkSPORT』で語ったところによれば、同選手にはすでに「終わった選手」との辛辣な評価も向けられており、代表復帰を懸けたプレッシャーは極限に達しているという。



昨季のネイマールは、膝の手術を先送りしながら古巣残留に力を尽くしたものの、コンディションは決して万全ではなかった。ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は「100％の状態でない選手は選ばない」と明言しており、実績や名声による情状酌量は一切ない。2023年10月の前十字靭帯断裂以降、セレソンから遠ざかっている同選手にとって、3月のフランス戦、クロアチア戦は事実上の最終試験となる。



