猫同士で『おしりのニオイを嗅ぐ』理由4つ

犬や猫に見られる『おしりのニオイを嗅ぐ』という行為。嗅がれるほうも嗅がれるほうで詝どんな気持ちなの？詝と疑問に思ったことがあるでしょう。そもそも彼らは嗅覚が鋭いのだから『臭いのでは？』と想像してしまいますよね。

実は詝クサイ詝以上に貴重な情報が詰まっているのです。ということで今回は、猫同士が『おしりのニオイを嗅ぐ理由』を4つ紹介いたします。

1.名刺交換のようなもの

猫のおしりには『肛門腺』という器官があり、そこには猫の個人情報が詰まっています。

実際に嗅いだ猫は、ニオイから年齢・性別・血縁関係・居住地などの情報が得られるのだそう。つまり、お互いに嗅ぐことで自己紹介と名刺交換をしているのです。

ちなみにニオイを嗅ぐ順番にもルールがあり、まずは目下の猫が目上の猫に嗅いでもらうのが掟となっています。

2.相手の縄張りを探る

ニオイから相手の居住地がわかるということは、すなわち縄張りの位置がわかるということ。お互いに把握しておくことで鉢合わせになることを避け、無駄な喧嘩を防ぎます。

ちなみに縄張りの場所がわかる理由は、日頃からマーキング（スプレー行為や爪研ぎ）によってニオイの痕跡を残しているからです。それを嗅ぎ、挨拶をすることで相手が一致します。

3.発情の有無を確認する

更におしりのニオイからは、メス猫の発情の有無を知ることができます。恋の季節になるとオス猫が躍起になってメス猫のおしりを嗅ぎたがるのはそのためです。

ちなみにスプレー行為というとオス猫の行動というイメージがあると思いますが、メス猫もオス猫と同様にスプレー行為をします。ただメス猫の場合は目的が異なります。

オス猫は主に縄張りの主張がメインですが、メス猫は性フェロモンを塗布することでオス猫へのアピールをするのです。

実はこのニオイを辿ってオス猫はメス猫を探し、先ほどと同様におしりを嗅ぐことで相手を一致させています。

4.体調の変化を気にしている

そして驚くべきことに、猫同士は互いのおしりのニオイを嗅ぐことで体調の善し悪しがわかると言われています。

その時々の体調の変化によっておしりのニオイも変化するのだそう。多頭飼育をしているご家庭の猫で、特定の猫がやたらとおしりを嗅がれていたら細かく様子を見てみてください。

もちろんそれだけで急ぎ診察を受ける必要はありませんが、何となく気にかけてあげると良いでしょう。

まとめ

猫同士がおしりのニオイを嗅ぐという行動は、普段何気なく目にしているものですが、その理由は実に奥深いものでしたね。そこから得られる情報の多さにも驚かれたのではないでしょうか。

筆者は個人的に、4番目に紹介した理由すなわちその能力に憧れます。人間でも愛猫の些細なニオイの変化を感じ取ることができれば、絶妙なタイミングで動物病院に行けるのではないかと思ってしまいます。

皆様にとって興味深い項目はあったでしょうか。改めて観察してみると面白い発見がありそうですね。

(獣医師監修：葛野宗)