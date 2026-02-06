高市早苗・首相の台湾有事をめぐる発言以降、日中間で緊張が高まっている。そんななか、「中国が最も恐れる男」と呼ばれ、日中関係についての提言をメディアで続ける対中強硬派の垂秀夫・前駐中国大使が、妻子がありながら中国出身の女性A子さんと"二重生活"を送っている現場を掴んだ。垂氏は、A子さんが子供とともに住むマンションに、頻繁に通っているのだ。そして、垂氏の二重生活は、現役の外交官時代から続いていた可能性もあり、もしそうだとしたら日本の外交にとっての重大リスクが放置されていたと言えるだろう。この疑惑について垂氏を直撃。何を話したのか。【全3回の第3回。第1回から読む】

退官したとはいえ「守秘義務を負う立場」

垂氏は京都大学法学部を卒業して1985年に外務省入省、外務省の「チャイナスクール」と呼ばれる中国語研修組として中国の南京大学に留学、天安門事件（1989年）の混乱のなかで北京の在中国日本大使館の二等書記官に赴任して以来、約40年間、中国外交一筋に歩いた人物だ。香港領事や中国公使、同大使などとして中国には何度も赴任した。

垂氏は自著『日中外交秘録』のなかで、一等書記官時代の中国での情報活動をこう書いている。

〈（天安門事件後の）緊張が緩むにつれ、美女を多数揃えたいかがわしいカラオケ店やナイトクラブなども乱立するようになり、多くの日本人が出入りするようになっていた。私も中国人との付き合いでカラオケ店などにはよく行ったが、他の大使館員や日本人が使う店は情報漏洩や監視を用心して絶対行かなかった。あくまで中国人との人脈を深めるためと割り切っていたのである。

人脈が広がるにつれ、深い内部情報や機密情報を得られるようになる。ときには内部文書を手にすることもあった。人脈を開拓すればするほど成果も出て、仕事がますます面白くなる〉

中国側はそうした垂氏の活動を警戒していたようだ。垂氏が中国大使になると中国当局は監視を強めた。

2021年の春節、北京市国家安全局の職員が日本大使館近くの日本料理店に監視カメラと盗聴器を仕掛け、垂大使の会食を盗聴。中国当局が店員に誓約書を書かせて口止めするなどの工作が行なわれた。垂氏自身が月刊誌『文藝春秋』の連載で明かした話だが、その記述により日本料理店経営者が外務省側から安否確認を受けるなどの騒動が起きたことを本誌が報じた（2025年12月22日発売号）。

それほど中国当局にマークされていた垂氏が、現役外交官時代から個人的な交遊を持っていたと見られる中国出身女性と、現在はその女性のマンションに通う関係になっていることは、安全保障上の大きな問題ではないか。

垂氏は退官したとはいえ、中国大使時代を含めて日中間の多くの外交機密を知る立場で、現在も国家公務員法第100条の「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」という守秘義務を負っている。

一方、中国は「国家情報法」で、国内、海外在住を問わずすべての中国国民に国家情報活動に協力する義務を負わせ、政府へ情報を提示する義務を定めている。仮に日本名も使うA子さん自身が義務を課される立場になくても、関係者などが中国当局から情報提供を求められれば拒否できない制度があるのだ。

外務省経済局長や駐オーストラリア特命全権大使を務めた外交評論家の山上信吾氏が「外交官の心得」をこう語る。

「外交官が赴任先の国の女性と親密な関係を持つことについては米英のような友好国と中露のようないわば"潜在的敵国"とで扱いが変わる。敵対的な国の女性との関係については、まずハニートラップを意識しなければならない。女性が相手国の情報機関と関わりがなくても、日本の外交官と関係があることを相手国が知れば、関与してきますし、情報を得ようとしてくる可能性もある。

そもそも男女の交遊関係については十分に気を付ける必要がある。この心得は外交官なら研修で教育される初歩。国家安全保障と直結する問題だからです」

大使は外務大臣の申出に基づいて内閣が任命し、天皇が認証する認証官だ。

垂氏が現役大使時代から中国出身女性と親交を持っていたことを外務省や官邸の内閣情報調査室、公安部門などが把握しながら放置していたのであれば重大な過失であり、知らなかったとすれば国家の安全保障と外交的危機管理体制の大きな欠陥である。大使を任命した歴代内閣、外務省の責任が問われる問題だ。

「僕は民間人ですよ」

垂氏はA子さんとの関係についてどう考えているのか。本人に聞いた。

──A子さん（中国名）を知っているか。

「知らないです」

──あなたがA子さんと一緒にいるところを見ている。どんな関係か。

「ちょっと待ってくださいね。僕は民間人ですよ。民間人のプライバシーに関わる話を探るってことは、違法性、違法があるんじゃないですか？」

──大使時代から会っている？

「おっしゃってることが、全く意味がわからないですが、中国で私が大使時代にどうやって会うんですか？ ちょっと言ってることが全くわからないし、大使時代の話はさることながら、今、私民間人ですよ。プライバシーに関わる話をやるということは、違法性があるということをわかった上でやられてるんであれば結構ですが、弁護士と相談してるんで、私から言えることはそれぐらいしかないんですけどね」

垂氏とA子さんと思しき男女と、幼児の3ショット写真を見せると、「何の写真や？ 知りませんね全く。そもそも写真なんていくらでも作れる時代ですよ」

その後、「今は民間人」「僕が国に背くようなことを何かやったのか」「弁護士と相談する」などと話し、A子さんとの交遊や、現在の関係性についての明確な説明はなかった。

改めて垂氏に質問書をメールで送ると、弁護士を通じて次のように回答した。

「通知人（註･垂氏）は、前中国大使、元外交官という経歴を有するものの、現在はいかなる公職・準公職にも就いておらず、法的評価としては、プライバシーが完全に保護されるべき私人（民間人）の立場にあります」

「社会的活動や意見発表を行っているとしても、純然たる私生活上の女性関係との間に関連性は認められず、かかる純然たる私生活上の情報が暴露され、プライバシー侵害が正当化される余地は全くありません」

外務省や首相官邸は垂氏とA子さんの関係をどこまで把握していたのか。それぞれこう回答した。

「お答えしかねます」（外務省報道課）

「すでに退職した職員について、お答えする立場にございません」（内閣官房内閣総務官室）

こんな姿勢で、日本は対日圧力を強める中国と対峙できるのか。

