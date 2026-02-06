¡Ú¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ûºù&¥¤¥Á¥´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Öºù¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
Ááºé¤¤Îºù¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥Á¥´¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò
¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤ÎÄí±à¤Ï¡¢2·î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁáºé¤¤Î²ÏÄÅºù¤ä´¨Èìºù¤Ê¤É¤¬³«²Ö¤·¡¢4·îÃæ½Üº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÌó20¼ï100ËÜ¤Îºù¤¬½ç¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢»°ÃÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Î¥¹¡¼¥×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¥³¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Î¿·´¶³Ð¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Öºù¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤Ë¡¢½Õ¤Î°Ü¤í¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥³¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð
ºùºé¤¸Ø¤ëÄí±à¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦º£²ó¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢ºù¤Î¹á¤ê¤ä½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Á¤´¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¡È¤Þ¤ë¤Ç¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë¡É³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢Âä¥Ö¥é¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÂä¥Ö¥é¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤È¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¡×¤ò¡£Â³¤¯»°ÃÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³Æ¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ÃÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢ºù¤ä¥¤¥Á¥´¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÎÁÍýÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò4ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©»ö¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
ÌÀÂÀ»Ò¥½¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ç¡¢Âä¤Î¥Õ¥é¥¤¤È¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ä¡¢¥³¥ó¥¥ê¥¨¡Ê³³Ì·¿¥Ñ¥¹¥¿¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¥Æ¡¼¤·¤¿½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤òµÍ¤á¤¿¡Ö¥³¥ó¥¥ê¥¨¤Î¥¢¡¼¥ê¥ª¡¦¥ª¡¼¥ê¥ª¡×¤Ê¤É¡¢½Õ¤é¤·¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÃæÃÊ¤Ï¡¢ºù¤È¥¤¥Á¥´¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥³¡¼¥ó¤È¥¯¥Ã¥¡¼¡£ÅÁÅý¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¤È½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥¹¥³¡¼¥ó¤Î2¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ºù·¿¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¥É¥é¥¤¥Á¥§¥ê¡¼¤ä¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥´¡¢¥é¥à¼ò¹á¤ë¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤À¡Öºù¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¥Á¥§¥ê¡¼¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥¸¥ã¥à¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹á¤ê¤ä¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤Èºù¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¼çÌò¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬4¼ï¡£½Õ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê°ìÉÊ°ìÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡Èºù¡ß¥¤¥Á¥´¡É¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¤ä¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡¢ºù¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¢ËõÃã¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÈþ¤·¤¯½Å¤Í¤¿¥°¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡×¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¤ºù¤Î¹á¤ê¡¢¤Û¤í¶ì¤¤ËõÃã¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ä´ÏÂ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ºù¤¢¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Öºù¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¥¿¥ë¥È¤ÎÃæ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥«¥À¥¤¥Õ¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Á¯¤Ê¥¤¥Á¥´¤òÇ»¸ü¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ç¥£¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Ò¤ÈÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤¤¥à¡¼¥¹¤Ë¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Èºù¤Î¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î¥à¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢²¼¤ËÅº¤¨¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥é¥ó¥Á¤È¤Î¿©´¶¤ÎÂÐÈæ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Îºù¤¬ºé¤¸Ø¤ë½Õ¤ÎÄí±à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AFTERNOON TEA¡¡MENU
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¡Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×
¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥«¥â¥ß¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ß¥ó¥È¤ËÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥¹¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Æ¥£¡¼¡£´Å¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¢¥ß¥å¡¼¥º
Âä¥Ö¥é¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤È¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨
¡ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ê¾åÃÊ¡Ë
¡¦¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì
¡¦ºù¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ç¥£¥Ã¥×
¡¦¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î¥à¡¼¥¹
¡ü¥¹¥³¡¼¥ó¡¦¾Æ¤²Û»Ò¡ÊÃæÃÊ¡Ë
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¤¤¤Á¤´¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦ºù¥¯¥Ã¥¡¼
¡¦¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à2¼ï¡¢¥¸¥ã¥à
¡ü¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ê²¼ÃÊ¡Ë
¡¦¥«¥Ö¤Î¥Ö¥é¥Þ¥ó¥¸¥§
¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡¦¼«²ÈÀ½¥Ï¥à¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥É
¡¦¥³¥ó¥¥ê¥¨¤Î¥¢¡¼¥ê¥ª¡¦¥ª¡¼¥ê¥ª
¡ü¥É¥ê¥ó¥¯
¹ÈÃã¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ìó20¼ïÎà¤ÎÃãÍÕ¤«¤é¼è¤ê´¹¤¨¡¦¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³
¢£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Öºù¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è´Ø¸ý 2-10-8
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥ëŽ¥¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡ÊÅöÆü9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡Ë
»þ´Ö¡§12»þ¡Á17»þ30Ê¬
¡ 12»þ¡Á¡¢¢12»þ30Ê¬¡Á¡¢£15»þ¡Á¡¢¤15:30¡Á¤Î2»þ´ÖÀ©¡£
ÎÁ¶â¡§WEB Í½Ìó7500±ß¡¿ÅÅÏÃÍ½Ìó8500±ß¡Ê³ÆÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ¡Ë
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»TEL¡§03-3943-5489¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼10¡Á19»þ¡Ë
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/sakura-afternoontea-2026/
¿©»ö¤¬¼çÌò¤Î¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¤âÄó¶¡³«»Ï¡ª
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢¿©»ö¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É»°ÃÊ¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¤¢¤ª¤µ¡¢¤·¤é¤¹¤Ê¤É½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HIGH TEA¡¡MENU
¡ü¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó
¡ü»°ÃÊ¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ê¾åÃÊ¡Ë
¡¦¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼
¡¦Ãº²Ð¾Æ¤¥Á¥¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡¦¥¤¥«¤È¥»¥í¥ê¥é¥Ö¤Î¥¿¥ë¥È
¡ÊÃæÃÊ¡Ë
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥ß¡¦¥¥å¥¤
¡¦¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥É¥Õ¥£¥Î¥ï
¡¦¥«¥Ö¤Î¥Ö¥é¥Þ¥ó¥¸¥§
¡Ê²¼ÃÊ¡Ë
¡¦¥¼¥Ã¥Ý¥ê¡¼¥Í¡¡¤¢¤ª¤µ¤È¤·¤é¤¹
¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡¦¼«²ÈÀ½¥Ï¥à¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥É
¡¦¥³¥ó¥¥ê¥¨¤Î¥¢¡¼¥ê¥ª¡¦¥ª¡¼¥ê¥ª
¡ü¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ ¥°¥ì¥¤¥Ó¡¼¥½¡¼¥¹¡¦¥ì¥Õ¥©¡¼¥ë¡¦¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥È
¡ü¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡¡¡Áºù¡Á¡Ë
¡ü¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
¢£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡¡¡Áºù¡Á¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡¦¾ì½ê¡§¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÈÆ±¤¸
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡£ÅöÆü9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕ
»þ´Ö¡§18»þ¡Á19»þ30Ê¬LO
ÎÁ¶â¡§WEB Í½Ìó8000±ß¡£ÅÅÏÃÍ½Ìó9000±ß¡Ê³ÆÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ¡Ë
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»TEL¡§03-3943-5489¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼10¡Á19»þ¡Ë
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/eveninghightea-sakura-2026/
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µ¨Àá¤ª¤è¤Ó»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
