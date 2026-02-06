ÂæÏÑ¿·´´Àþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö96Ê¬¡×¡¢Netflix¤ÎÈó±Ñ¸ì±Ç²è¤ÇÀ¤³¦4°Ì¤Ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¹âÅ´¡¢¿·´´Àþ¡Ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö96Ê¬¡×¡Ê96Ê¬¾â¡Ë¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊNetflix¡Ë¤ÎºÇ¿·¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Èó±Ñ¸ì±Ç²èÉôÌç¤Ç4°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹ñÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦24¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
½¸·×´ü´Ö¤Ï1·î26Æü¤«¤é2·î1Æü¤Þ¤Ç¡£Æ±ºî¤Ï1·î30Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¹ñÊÌ¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÊÆÂçÎ¦¤Î¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÁí»ëÄ°²ó¿ô¤Ï310Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2Æü¤ÎÃ±Æü¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î±Ç²èÉôÌç¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âµÏ¿¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥ó¡¦¥º¡¼¥·¥å¥¢¥ó¡Ê¹¿»Ò烜¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Æ±ºî¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬À¤³¦¤Î´ÑµÒ¤È±Ç²è¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤·¡¢Æ±ºî¤ò»ëÄ°¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¼ç±é¤Î¥ê¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Û¥ó¡ÊÎÓÇð¹¨¡Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»É·ã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙÉô¤«¤é¤â´¶Æ°¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±Ç¯¸ø³«¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Æ±ºî¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±Ç¯¸ø³«¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
