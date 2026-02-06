【森永製菓】3種の食感が楽しめる「ハイチュウ」シリーズが登場 新商品2品を発売、「ハイチュウミニ」はリニューアル

森永製菓は、ソフトキャンディ「ハイチュウ」シリーズより、「ハイチュウ〈つぶつぶベリーミックス〉」と「すッパイチュウプレミアム〈レモン〉」の2品を2月17日(火)に新発売する。また、「ハイチュウミニ」は2月中旬よりリニューアル発売する。価格はすべてオープン価格。

今回登場する新商品は、つぶつぶ食感の「ハイチュウ〈つぶつぶベリーミックス〉」、もちもち×カリじゅわ食感の「すッパイチュウプレミアム〈レモン〉」の2種で、それぞれ異なる食感と味わいが特徴。

「ハイチュウミニ」は、パリッとしたハードな噛み心地と炭酸ドリンクフレーバーを楽しめる味わいにリニューアルする。

【画像を見る】新作の「ハイチュウ〈つぶつぶベリーミックス〉」と「すッパイチュウプレミアム〈レモン〉」の画像を見る

〈商品ラインアップ〉

◆ハイチュウ〈つぶつぶベリーミックス〉

内容量:12粒

3つの味をひと粒で楽しめるハイチュウ。ラズベリー、ブルーラズベリー、ブルーベリーの3種の味わいに、“つぶつぶ食感”を加え、見た目と食感の楽しさが進化した。フルーツのジューシーな味わいと噛み心地の良さが特徴。「ブルーラズベリー」は実際には存在しない架空のフルーツで、アメリカでは定番のフレーバーだ。

◆すッパイチュウプレミアム〈レモン〉

内容量:32g

「ハイチュウプレミアム」シリーズから再登場する「すッパイチュウ」。もちもち食感の糖衣層と、食べ進めることで感じられるカリじゅわ食感を両立した。溢れ出るレモンの酸味と華やかな香りが特徴。

◆ハイチュウミニパウチ/ハイチュウミニ大袋

ハイチュウミニパウチ 内容量:60g

ハイチュウミニ大袋 内容量:120g

一口サイズの小粒タイプで、パリッとしたハードな噛み応えが特徴。ソーダ、コーラ、ぶどうスカッシュ、エナジードリンクの4種フレーバーがラインアップ。気分転換や集中したいシーンにマッチした味わいとなっている。