大好きな優しい猫を発見した赤ちゃん→『急接近』して……胸がいっぱいになる『尊い光景』に反響「涙が出てくる」「疲れた心が癒された」
お家で飼っている猫さんが大好きな赤ちゃん。一人遊びの途中で猫さんに近づいていって…？「尊い×尊い」の最強のコンビに視聴者もメロメロに。9万回再生を記録した光景に「ほんとうに尊い…」「優しいし、弟思いなのがかわいい」「二人の光景を見ると癒やされる」「しっかりカメラ目線なのがいいねw」などのコメントが寄せられました。
【動画：大好きな優しい猫を発見した赤ちゃん→『急接近』して……胸がいっぱいになる『尊い光景』】
猫さんが大好きな赤ちゃん
YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、飼っている保護猫と赤ちゃんが織りなす愛くるしい姿です。赤ちゃんは一人遊びをしている途中で大好きな猫ちゃんを発見。元保護猫でキジトラ柄の「ももまる」ちゃん。家族からは愛称の「ももち」と呼ばれています。
猫さんと遊びたい赤ちゃん
赤ちゃんはももちと一緒に遊びたいのですが、対するももちは少し眠い様子だったそう。ですが、赤ちゃんにとってはそんな事お構い無し。ももちの隣にピタリとくっつき背中をポンポン！ちょっと強めに叩いていますが大丈夫そう…？
というのも、この背中を「ポンポン」するのには理由があります。
同居している兄猫「とらまる」は、背中をポンポンしてもらうのが大好き。ママさんやパパさん、あとは赤ちゃんのお姉ちゃんもとらまるの背中を「ポンポン」します。
ですので、赤ちゃんは「猫さんにはポンポンするもの！」と認識してしまい、真似しているのだそう。家族みんながやっていたら赤ちゃんが真似するのも仕方ない気もします。
尊い×尊い＝最強
赤ちゃんから強めにポンポンされても逃げもしないももち。自身よりも大きな存在なのに、「幼い」ということを理解し、許しているようにも見えます。
ポンポンをしたあと赤ちゃんは、更に距離を詰めます。すると…赤ちゃんがももちの背中に「頭をコテン」。なんですかこの尊さの塊は。何気ない平日の昼下がりが天国のような空間に早変わりです。
ももちのことが大好きな赤ちゃん。対するももちも赤ちゃんの”激しめ”な愛情表現を逃げることなく受け入れているよう。相思相愛の”ふたり”が見せてくれた、「尊すぎる光景」なのでした！
投稿には「赤ちゃんは完全にねぇねの真似してますね」「優しいぬっこだねぇ」「ポンポン好きじゃないのに我慢しているももち偉い」「赤ちゃんがカメラ目線なのがいいねw」「ももちは本当に弟想いだ」などのコメントが寄せられ、尊すぎる光景に多くの視聴者が心を癒やされたようです。
YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、同居猫の「とらまる」の甘えん坊っぷりや、子どもたちに見せる猫とは思えないほど優しい対応など、さまざまな様子が投稿されています。
ももちちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま
執筆：蒔田あき
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。