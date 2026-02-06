「あなたの代わりはいない」と引き止められ、一気に2万円昇給！ 40歳で辞意を伝えた女性の逆転劇

絶対に上がらないと言われていた給料が、辞めると言った瞬間に動いた――。大阪府の50代女性（建築・土木技術職／年収450万円）から、そんなエピソードが寄せられた。

技術補助のアルバイトとして入社し、契約社員へと昇格した女性。しかし、そこには目に見えない大きな壁があった。

「給料の上限が決まっていて、どれだけ頑張っても絶対に昇給がない事、親が入退院を繰り返すようになり、自身も40歳という年齢で、貯金が増えないまま働き続ける事に不安を感じた」

将来への不安から、転職を考え始めたのだ。（文：境井佑茉）

「もっと稼げる職場に変わりたい」と上司に告げると……

このままではいけないと考えた女性は、ついに上司へ「もっと稼げる職場に変わりたい」と退職の意向を告げた。すると、会社側からは意外な反応が返ってきた。

「『あなたの代わりはいないので考え直してほしい。お金の事ならなんとかするから』と言われ、一気に2万円近く昇給した」

引き留めとともに、大幅な昇給が提示された。会社にとって「代えのきかない存在」だと評価されたことは喜ばしいが、それならばもっと早くその評価を形にしてほしかったというのが本音かもしれない。

それでも、切実な不安を抱えていた女性にとって、この昇給は大きな転機となったことだろう。

