一番くじ 新世紀 エヴァンゲリオン 30th Anniversary】 2月6日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」を2月6日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、30周年を迎えたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を記念した一番くじ。A賞は「エヴァンゲリオン初号機」の「MEGAIMPACT」フィギュアで、オープニング映像内に登場した光の翼を広げた姿が立体化されている。B賞からD賞は、LD、VHSジャケットデザインの「碇シンジ」、「綾波レイ」、「惣流・アスカ・ラングレー」を立体化したフィギュアとなっている。

その他に、エヴァパイロット達のIDカードデザインや、ネルフ・ゼーレのロゴがデザインされた「ラバーコースター」、TVシリーズに登場した、第3～第17までの使徒を一番くじオリジナルデザインで描き起こした「アクリルスタンド」などがラインナップしている。

ラストワン賞は、「ラストワンver.エヴァンゲリオン初号機 フィギュア」で、翼のパーツに蓄光素材が使用され、暗闇でほんのり光る特別仕様となっている。

「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

B賞：碇シンジ フィギュア

C賞：綾波レイ フィギュア

D賞：惣流・アスカ・ラングレー フィギュア

E賞：ラバーコースター

F賞：アクリルスタンド

G賞：クリアファイルセット

ラストワン賞：ラストワンver.エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 ラストワンver.エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

A賞：エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

B賞：碇シンジ フィギュア

C賞：綾波レイ フィギュア

D賞：惣流・アスカ・ラングレー フィギュア

E賞：ラバーコースター

F賞：アクリルスタンド

G賞：クリアファイルセット

ラストワン賞：ラストワンver.エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～5月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)カラー／Project Eva.

※発売日は流通により前後する場合があります。