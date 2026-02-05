東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第6弾“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ
東京ディズニーランドにて2026年4月9日から6月30日までの83日間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催！
「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたこのシリーズは、2025年1月に実施された第3弾の内容を、季節を変えて再びお届けする特別なイベントです。
ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた、お菓子でできた世界をテーマにした美味しそうで楽しい世界が広がります。
開催期間：2026年4月9日(木)〜6月30日(火)
開催場所：東京ディズニーランド
春から初夏にかけてのさわやかな空の下、パーク全体がミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむスウィーツの世界に様変わり☆
パレードルートでのエンターテイメントプログラムのほか、自分ならではの組み合わせで楽しめるスウィーツメニュー、カラフルなデコレーションなどが登場！
ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも連動した企画が用意され、東京ディズニーリゾート全体がヴァネロペの描いた甘い世界に包まれます。
エンターテイメントプログラム「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」
公演場所：パレードルート
公演時間：約35分（1日1〜2回）
フロート台数：6台
お菓子でできたリゾートをコンセプトにしたパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」が公演されます。
ヴァネロペやミッキーマウスたちが、お菓子のお城やフルーツタルト風のライブステージなど、ポップでカラフルなフロートに乗って登場。
フロートが停止すると、グミやチョコ、ドーナツなどのお菓子をイメージしたダンスが始まります。
出演キャラクターは、ヴァネロペ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、シンデレラ、ラプンツェル、ベル、アリス、マッドハッター、プーなど豪華な顔ぶれが揃います。
パルパルーザ・パルフェ
メニューやグッズを組み合わせて楽しめる、「パルパルーザ・パルフェ」が登場！
アイスクリームコーン
発売日：2026年3月9日(月)
販売店舗：アイスクリームコーン
自分ならではの組み合わせでスウィーツを楽しめる「パルパルーザ・パルフェ」が初登場します。
ベース、ソース、トッピングの3つのステップでお好きな組み合わせを選び、全12通りの中から自分好みのパルフェを作ることができます。
ペイストリーパレス
発売日：2026年3月9日(月)
販売店舗：ペイストリーパレス
パルフェをイメージしたスウィーツセットを販売します。
カップまたはポーチの中に、チョコレートやクッキーなどからお好きなお菓子を10個詰めて、オリジナルのセットを作ることができます。
本物のパルフェのように、自分だけの「スウィーツセット」を作って持ち帰ることができる体験型のグッズ。
店舗自体もパルパルーザ・パルフェをイメージした装飾が施される予定です。
スペシャルグッズ（3月9日発売）
イベント開催に先立ち、ドーナツやキャンディーをイメージしたポップでカラフルなグッズが登場します。
ヴァネロペが思い描くスウィーツの世界をひとあし先に楽しめます。
スペシャルグッズ（4月8日発売）
4月8日からは、別売りのぬいぐるみチャームやシールでカスタマイズできる「スウィート・ドーナツリング」などがラインナップされます。
ディズニーの仲間たちがスウィーツの世界を楽しむ様子が描かれたデザインが魅力です。
スペシャルメニュー
発売日：2026年3月9日(月)
「ロイヤルストリート・ベランダ」では、ヴァネロペをイメージしたデコレーションのスペシャルドーナツ（レモン風味）を販売します。
「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」には、スパークリングドリンク（ピーチ＆グリーンアップルシロップ）が登場。
「ザ・ガゼーボ」では、アイスクリームのような見た目の牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）がラインナップされます。
パーク内のデコレーション
ワールドバザール入口がお菓子の装飾で彩られるほか、内側にはヴァネロペとスウィーツのフォトロケーションが登場します。
さわやかなスウィーツの香りなど、この季節にぴったりの演出がゲストをいざないます。
エントランス前にはキャンディーをイメージしたミッキー花壇、
シンデレラ城前プラザには仲間たちをモチーフにしたロリポップの装飾が設置されます。
ディズニーホテル「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スペシャルメニュー
提供期間：2026年3月9日(月)〜6月30日(火)
（※一部メニューは5月11日より内容変更）
東京ディズニーランドホテルの各レストランで、イベントと連動したメニューを提供します。
創作料理「カンナ」ではポップな世界観のコース料理、ブッフェレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」ではベイクドドーナツなどのメニューが並びます。
「ドリーマーズ・ラウンジ」では、写真を撮りたくなる色合いのスペシャルドリンクを用意します。
ディズニーリゾートライン限定アイテム
3月9日からイベントデザインのフリーきっぷを販売します。
デザインは
かわいい3種類。
また、4月1日からはディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。
すべてがお菓子でできた、とびきり甘くてカラフルな世界を楽しめる特別な期間が始まります！
東京ディズニーランド「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の紹介でした。
