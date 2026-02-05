カナダ局「TSN」のクレア・ハンナさん、イタリア入りの行程で事件

ミラノ・コルティナ五輪のために出国したカナダの女性レポーターが、道中で珍事に巻き込まれた。移動の飛行機内で落としたものが、世界中を旅している様子を発見し、落胆している様子だ。

カナダのスポーツ専門局「TSN」でレポーターを務めるクレア・ハンナさんは、自身のXに「ミラノ・コルティナ五輪に向かう途上、トロント発ローマ行きのエア・カナダAC890便にAirPods（注：アップル社のワイヤレスイヤホン）を置き忘れてしまったの。座席の下に落ちてしまったみたい。税関を通過するまで気づかなかったわ。エア・カナダのカウンターが飛行機に連絡して捜索してくれたけど、見つからなかった。私のAirPodsは今や、世界中を飛び回っているわ」と落胆の言葉を残した。

さらに、捜索機能を使って自身のAirPodsが世界各地を移動している様子を画像で紹介。「スイスにいるみたい！ ワールドトラベラー」「モントリオールに戻ったみたい。ちょっとホームシックを感じているのかも」「アイルランドに接近しているわ！ ラッキー」と楽しんでいる。

これには海外のファンから「なんて素晴らしい旅行だ」「これは面白すぎるな」「本当にクールな出来事だ」「早く戻ってくることを祈るよ」「同情するよ」とコメントが寄せられていた。



