¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛÁª¼ê¤¿¤Á¤ò±ÉÍÜÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡Áª¼êÂ¼ÉÕ¶á¤Ë¿©»öµòÅÀ¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£´ÆüÈ¯¡Û£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬Íê¤â¤·¤¤±ç·³¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤ÈÌ£¤ÎÁÇ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö£Ç¡½£Ò£ï£á£ä¡¡£Ó£ô£á£ô£é£ï£î¡Ê£Ç£Ò£Ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÁª¼êÂ¼¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤Ç¡¢ÇòÊÆ¤ä½ÁÊª¤ÎÏÂ¿©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿©»ö¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤ÎÆÁµÈÍÎÆó»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö£Ð£ï£÷£å£ò¡¡£Ç£ù£ï£ú£á¡¡£Ä£Ï£Î¡×¤¬£³Æü¤Ë£±²óÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ì£¤ËË°¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì£¤ÎÁÇ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©ÎÁ¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¤òÌó£¶¥È¥óÍ¢Á÷¡££³Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î°ËÅì½¨¿ÎÃÄÄ¹¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Ì£¤ÎÁÇ¼Ò¤ÏºòÇ¯£··î¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î±ÉÍÜÌÌ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¤Î¹â¼ÆÎÜ°á¤µ¤ó¤Ï¡Ö°Õ¼±²þ³×¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤º¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¸µ¡¹ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¤Ó¤·¤í¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤È¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÎÄ´¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎý½¬¤Î¼Á¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤Ê¤É¤â¸þ¾å¤·¡¢º£µ¨¤Î¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Àß´ü´Ö¤Ï£±·î£³£±Æü¤«¤é£²·î£²£²Æü¤Þ¤Ç¡£¥á¥À¥ë¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸åÊý¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¡£