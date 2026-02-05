イーロン・マスクファンも悲しんだ……車事業を一部終了し、AIロボット・メーカーへと変身するテスラの苦しみ

2003年の創業以来、世界のEV（電気自動車）市場をリードしてきたテスラが、全く違う会社に生まれ変わろうとしている。これまでの「持続可能なエネルギー・地球環境」の代わりに、これからは「持続可能な豊富さ（sustainable abundance）」をモットーに掲げるAIロボット・メーカーへの転身だ。

代表車種の生産を止めてヒューマノイドを製造

テスラが先週発表した事業計画では、同社の高級セダン「モデルS」と高級SUV「モデルX」の製造を今年の第2四半期から徐々に終了する。それらEVの製造設備（工場・生産ライン）を改造して、今後は（同社が近年開発を進めてきた）人型ロボット「オプティマス」を生産するという。

オプティマスは今年末までに製造（生産）を開始し、2027年には製品として発売する予定だという。この「疲れを知らない人型ロボット」が我々人類に代わってひたすら働いてくれるので、これからの社会には永久に富が満ち溢れるようになる。これが（前出の）「持続可能な豊富さ」の由縁と見られる。

この一見突飛な計画について、同社のイーロン・マスクCEOは「我々はただ株主が我々に『やってくれ』と言ったことをやっているだけだ」と述べた。実際、昨年11月に開かれたテスラ株主総会では、マスク氏への総額1兆ドル（150兆円以上）の報酬パッケージを承認したが、そのための条件の一つとして「100万台の人型ロボットを商業的に展開（生産・納入）すること」が含まれている。

ただ、その割には、実際の株価の動きは微妙だ。（前述の）大胆な転換計画が発表された直後、テスラの株価はかなり下落し、今年の1月30日時点で約430ドルを記録した。これは（昨年12月につけた）史上最高値の約490ドルと比べて、概ね14パーセントほど低い株価水準にあり、しかも激しく上下動している（図1）。つまり「EVから人型ロボットへの転換計画」をどう評価していいのか、株主らも思いあぐねているようだ。

図1 この1年間のテスラ株価の推移

2位に甘んじる位なら全く違う会社になる方がマシ

テスラの大胆な事業転換は、同社の業績を直に反映した形でもある。

今年1月2日にテスラが発表した決算では、同社の2025年第4四半期における納車台数（≒販売台数）は前年同期比で約16パーセント減の約42万台、また2025年通年では前年比で約9パーセント減の約164万台となった。これらの業績悪化がもろに影響して、テスラは2025年に世界のEV市場におけるトップの座を進境著しい中国BYDに譲り渡した。

こうした勢いの差を見る限り、テスラが世界首位の座を今後中国勢から奪い返すのは至難だ。そうであるなら敢えてEVに固執するよりも、むしろ自動運転のようなAIやヒューマノイド（人型ロボット）という新しい市場を早々と開拓し、そこでリーダーの座に就こうという意図だろう。

ただ、古くからのテスラ・ファンの中には、今回の（恐らくはマスク氏自身による）決定を驚きと悲しみを持って受け止める人も少なくないようだ。

特に2012年に発売開始されたモデルSはテスラ初の本格的な量産機種であり、会社としてのアイデンティティを形成したという点で今に至るまで同社を代表する車でもある。それだけに、その生産終了はEV（ないしは自動車）メーカーとしてのテスラが終焉に向かうことを象徴的に示していると映るのかもしれない。

対照的にトヨタにしてもフォルクスワーゲンにしても、これらのクルマを購入した人達は、まさかそれらの会社が「これからは（自動車メーカーを卒業して）AIロボット・メーカーになります」と宣言するとは夢にも思わないだろう。今回、テスラ車のオーナー達はそんな「あり得ない事」を実際に経験したことになったのだから、驚くのも当然だ。

後編記事『中国メーカーに「ヒト型ロボット市場」では勝てないかもしれない……テスラ社がこれから直面する長く険しい道のり』へ続く。

【つづきを読む】中国メーカーに「ヒト型ロボット市場」では勝てないかもしれない……テスラ社がこれから直面する長く険しい道のり