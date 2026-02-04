もっとも手に入れやすい軽セダンの仕様とは？

マツダは2025年7月24日、軽自動車「キャロル」の一部仕様を改良し、同日から販売を開始しました。

なかでも気になるのは、ラインナップの中で最も手に入れやすい価格帯のグレードが、どのような特徴を持っているのかという点です。

【画像】超いいじゃーん！ これが“一番安い”マツダ「ちいさな軽セダン」の姿です！（29枚）

キャロルの歴史を振り返ると、初代は1962年に登場し、軽自動車としては画期的な4ドアモデルとして話題を集めました。

その後、1970年まで生産が続きましたが、販売面では苦戦し、いったん1976年に姿を消します。

しかし1989年に復活を果たし、以降はスズキ・アルトをベースとしたモデルとして展開されてきました。現在販売されているモデルも、その流れをくむOEM車となっています。

なお、現行モデルは全国軽自動車協会連合会の車両分類において“セダンタイプ”に位置づけられています。

2025年7月の改良では、これまで好評だった丸みのある親しみやすいデザインを大きく変えることなく、空力性能の向上を狙って前後バンパーの形状が見直されました。

加えて、ハイブリッド仕様にはルーフエンドスポイラーが新たに装着され、見た目と機能性の両立が図られています。

さらに安全面の進化も重要なポイントです。単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせた「デュアルセンサーブレーキサポートII」によって、これまで以上に幅広い対象物を検知できるようになり、自動二輪車や自転車、交差点でのシーンにも対応可能となりました。

装備面では、低速時ブレーキサポートが後退時だけでなく前進時にも作動するようになり、日常の運転での安心感が高められています。

また、発進お知らせ機能も進化し、前のクルマが動き出したときだけでなく、信号が青に変わったことも知らせてくれるため、街中でのスムーズな発進をサポートしてくれます。

グレード構成は、マイルドハイブリッドの「HYBRID G」「HYBRID C」と、ガソリンモデルの「G」「C」の4種類です。

この中で最も価格を抑えたエントリーモデルが「C」グレードの2WD車となります。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mmと、軽自動車らしいコンパクトさを保ちつつ、最小回転半径は4.4mに抑えられており、狭い道や駐車場でも扱いやすい設計です。

外観はマルチリフレクターハロゲンヘッドランプや14インチのフルホイールキャップを採用し、シンプルで飽きのこない印象にまとめられています。

ボディカラーも落ち着いた色合いが用意されており、日常使いのクルマとして幅広い層に似合う選択肢がそろっています。

ただし、上位グレード専用の新色2トーンカラーは、このCグレードでは選べない点には注意が必要です。

内装はブラックとネイビーを基調とした落ち着いた雰囲気で、シートにはさりげなくブラウンの差し色が入れられ、質感にも配慮されています。

室内空間はコンパクトながら、収納スペースが工夫されており、普段の買い物や通勤といったシーンでも不便を感じにくい設計です。

パワートレインには水冷直列3気筒エンジンが搭載され、最高出力46馬力、最大トルク55Nmを発揮します。エネチャージの採用により、燃費性能と走行のスムーズさの両立も図られており、WLTCモード燃費は25.8km／Lと、経済性の面でも魅力的な数値を実現しています。駆動方式はFFのみの設定です。

そして気になる価格（消費税込み）は、Cグレード2WDで122万2100円となっています。最上位の「HYBRID G 4WD」と比べると約40万円近く安く、必要十分な装備と性能を備えた実用的な一台として、コストを重視するユーザーにとって有力な選択肢と言えるでしょう。

日常の足として安心して使える軽自動車を探している人にとって、キャロルは改めて注目すべき存在になりそうです。