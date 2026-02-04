LEXが、Hezronを客演に迎えた最新シングル「レベルアップ feat. Hezron」を本日リリースした。

本作は、トラップビートを軸に、次のステージへ進み続ける覚悟を描いた一曲だという。周囲の雑音を意にも介さずレベルを上げ続けるLEXの現在地と、盟友・Hezronの存在感あるバースが重なり合い、緊張感と信頼感が同時に漂うコラボレーションに仕上がっているとのこと。トラックは、プロデューサー・Noshが手掛けた。

Hezron

また、Hezronは本作への参加に加え、2月から開催される＜LEX Zepp Tour「Original」2026＞へのゲスト出演も決定した。一部公演のチケットは引き続き販売中となっている。

◾️＜LEX Zepp Tour 2026 “Original”＞ 2026年

2月15日（日）＠Zepp Nagoya SOLD OUT

OPEN: 17:00 START: 18:00 2月20日（金）＠Zepp Sapporo

OPEN: 18:00 START: 19:00 2月26日（木）＠Zepp Osaka Bayside

OPEN: 18:00 START: 19:00 2月27日（金）＠Zepp Fukuoka SOLD OUT

OPEN: 18:00 START: 19:00 3月3日（火）＠Zepp Haneda （TOKYO）SOLD OUT

OPEN: 18:00 START: 19:00 1Fスタンディング: ￥6,000 (税込）D代別

2F指定席: ￥7,000 (税込） D代別 ▼チケット一般発売

受付期間：〜2026年2月14日（土）18:00

https://eplus.jp/lex/