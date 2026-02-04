丸の内エリアに店舗を構えるショコラ専門店や初出店のスイーツブランドも登場！【丸ビル】バレンタインフェア情報2026
◆丸の内エリアに店舗を構えるショコラ専門店や初出店のスイーツブランドも登場！【丸ビル】バレンタインフェア情報2026
注目度の高いチョコレートやここでしか出会えないスイーツなど、腕利きのバイヤーが集めた逸品が集結するバレンタインフェア。東京駅すぐに位置する商業施設「丸ビル」のMARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」の特長やおすすめの楽しみ方をご紹介。甘い出会いが待つ丸の内へ足を運んで。
GELATO BRAVO 丸ビル店「Brutti Ma Buoni Valentine 3 PACK GIFT SET」（3種×11個入）5,508円
催事の特長は？
2月6日（金）〜 14日（土）の期間、丸ビル1階マルキューブにて開催されるMARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」。
「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店」や、「ショコラティエ パレ ド オール」、「ピエール・エルメ」など、丸の内エリアに店舗を構える名店やショコラ専門店を含む17ブランドが集結する。
初出店は、トルコ・イスタンブールの5つ星ホテル「ディヴァンホテル」発のスイーツブランド「divan」、京都で75年続くあんこ屋から生まれた和菓子店「KOMU 丸ビル店」。
さらに、ジェラートの名店「GELATO BRAVO 丸ビル店」の希少ナッツの香ばしさ、香り豊かなアールグレイとレモンのさわやかさが特徴の3種のフレーバーが楽しめるイタリア伝統の焼き菓子も見逃せない。
本会場での当日2,000円（税込）以上のお買上げレシート提示で、参加できる（各日先着100名／5日間限定）「丸の内スイーツ抽選会」もぜひチェックして。
会期
2026/2/6（金）?2/14（土）丸ビル1Fマルキューブ 各日11:00〜21:00 ※2/8（日）・11（水・祝）は20:00まで
◆編集部注目！期間限定チョコレート3選
ショコラティエ パレ ド オール「コフレ レザムール」（5個入）3,456円
ショコラティエ パレ ド オール「コフレ レザムール」（5個入）3,456円
カカオ豆の選別・焙煎から搾油まで、全工程を手がけオリジナルの味わいを生み出す「ショコラティエ パレ ド オール」のバレンタイン限定BOX。
自家製チョコレートを使用したボンボンショコラは、ショコラティエこだわりの5つのフレーバーが堪能できる。
甘酸っぱいあまおういちごとホワイトチョコレートを組み合わせた1粒や、ザクザク食感のココナッツジャンドゥジャをビターでコーティングしハート柄をあしらった1粒など、バラエティ豊かなフレーバーがラインナップ。
見た目も愛らしいショコラをゆっくり楽しんで。
ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店「ボンボンショコラ リュクス」（12個入）8,200円
ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店「ボンボンショコラ リュクス」（12個入）8,200円
独創的でありながらフランスの伝統に基づいたお菓子が魅力のブランドから、ジュエリーボックスのような2段仕立ての特別コレクションが登場。
ラム酒に漬けたレーズンに、マダガスカル産バニラのガナッシュとサクサクのプラリネを合わせた「レザン オ ラム」と、コーヒーガナッシュとサクサクしたプラリネ、ブラックベリーのパート・ド・フリュイを組み合わせた「カフェミュール」の新作フレーバー2種入り。
フレンチの名店「ジョエル・ロブション」の食後に提供するショコラを詰め合わせた贅沢な味わいは、大切な人へのギフトにぴったり。
立町カヌレ MARUNOUCHI「ストロベリーチョコカヌレ」（1個）350円
立町カヌレ MARUNOUCHI「ストロベリーチョコカヌレ」（1個）350円
フランス・ボルドー地方の伝統的な焼き菓子「カヌレ」の専門店から、バレンタインを盛り上げる限定カヌレがお目見え。
外はカリカリ、中はしっとり食感のショコラの生地に、いちごチョコをたっぷりデコレーション。ドライいちごとハートチョコをトッピングしたかわいいカヌレ。
友だちや家族と味わえば会話も弾みそう。
