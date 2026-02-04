SVリーグ女子オールスター戦

先月末開催されたバレーボールSVリーグの女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」（兵庫・GLION ARENA KOBE）で、選手たちがアイドルに扮した“完コピ”映像が話題に。「本物のアイドルやん…」「反則すぎる」などと完成度に驚きの声が上がったが、その一人である野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）がAI生成であることを改めて説明した。

会場の大型ビジョン。野中ら選手が可愛らしい衣装を纏い、踊る姿が映し出された。佐藤淑乃、北窓絢音と日本代表選手も登場。女性人気アイドルグループCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」の曲に合わせ、見事な“完コピ”だった。

本物のアイドルさながらだが、実際はAI動画。中継したABEMAやタイ語版のSVリーグ公式Xで動画が公開され、ファンの視線を釘付けに。「振り付けの猛特訓したんやろな」「え、可愛すぎじゃん？？」などと人気選手の“扮装”にネット上で喝采が起きていた。

野中は3日、自身のインスタグラムで思い出写真の数々を投稿。「倍倍FIGHTはAIです」と改めて伝えた。「何はともあれ楽しかったです！ そして今週からまた後半戦再開です。日々成長し、チームの目標達成に向けて頑張っていきます。是非、SVリーグの試合にもお越しください」などと感謝をつづった。

試合は山田二千華が率いる「TEAM NICHIKA」が、佐藤が率いる「TEAM YOSHINO」に3-0で勝利。次回のオールスター戦は来年1月30日、男女ともエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道・北広島市）で開催される。



（THE ANSWER編集部）