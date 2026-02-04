ミラノ・コルティナ五輪に出場するアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が3日、1次リーグ初戦フランス戦（6日、ミラノ・ロー・アリーナ）に向けて公式練習で調整した。

前回大会で初めて決勝トーナメントに進出。今大会では、その先にある史上初の「メダル獲得」を目標に据える。ドイツでの事前合宿から海外組も合流して練習を重ねており、4大会連続出場となるDF小池詩織主将（道路建設ペリグリン）は「いい雰囲気で練習ができているし、いいコンディションで大会に臨める」と自信の表情。初出場の輪島夢叶（道路建設ペリグリン）も「コンディションはいい」と手応えを口にした。

アイスホッケーでは得点した直後に流れる「ゴールソング」があり、チームから大会側に提出する。今回、スマイルジャパンが選んだのは、嵐の『Oh Yeah！』。北京五輪の『Happiness』に続き、今回も国民的グループの曲に決めた。

昨年までの世界選手権のゴールソングに『Oh Yeah！』を流す案もあったが、チーム内で「やっぱり嵐は五輪だよね」（小池）という意見が多く“取り置き”する形に。満を持して、このミラノで使用する。

ミラノ・ロー・アリーナは従来のリンクよりも狭いようで、小池によると「ファミコンのアイスホッケーゲームのリンクに自分たちが立っているみたい」という会話が出ているという。その難しさを乗り越え、何度も『Oh Yeah！』を流して勝ち上がる。