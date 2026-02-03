「日経225オプション」2月限コール手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 106( 106)
BNPパリバ証券 57( 57)
SBI証券 37( 23)
楽天証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
みずほ証券 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
豊証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ゴールドマン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 503( 203)
BNPパリバ証券 703( 103)
SBI証券 86( 56)
楽天証券 40( 24)
松井証券 20( 20)
野村証券 15( 15)
みずほ証券 110( 10)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
ドイツ証券 200( 0)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 11( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万4625円コール
