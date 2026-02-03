『脱出おひとり島 シーズン5』見どころや出演者とともにシーズン1〜4を振り返り！Netflixで独占配信中の韓国恋リア
Netflixで独占配信され、爆発的な人気を誇る韓国の恋愛リアリティーショー『脱出おひとり島』。ハイスペックな美男美女が「地獄島」という無人島でサバイバル生活をし、無事にカップルとして成立した人だけが「天国島」という豪華リゾートで贅沢なデートを楽しむことができるという極端な設定が中毒性を生み出している。
【写真】『脱出おひとり島』はシーズン5も早くも人気沸騰中！魅力的なメンバーが顔をそろえる
最新作となるシーズン5は2026年1月20日より配信中。今回は、シーズン5の見どころや出演者を紹介するとともに、過去作となるシーズン1〜4を振り返る。
■韓国の人気恋リア『脱出おひとり島』
舞台は厳しい日差しが照りつける無人島、通称「地獄島」。集められたハイスペックな美男美女たちは、自給自足に近い過酷な環境で共同サバイバル生活を送る。
マッチングに成功すれば豪華な5つ星ホテル「天国島」でデートを楽しむことができるが、特徴的なルールが「地獄島では年齢や職業を明かしてはいけない」ということ。普段の恋愛では武器ともなり得る年齢や職業を隠したまま、参加者たちは、外見や振る舞い、そして内面から滲み出る魅力だけでカップル成立を目指すことになる。
■シーズン5の特徴
現在配信中のシーズン5の参加者は男性8人、女性7人の計15人。MCはホン・ジンギョンさん、イ・ダヒさん、SUPER JUNIORのキュヒョンさん、ハネさん、そしてシーズン2の出演者でもあるDEX(キム・ジニョン)さん。シーズン5はこれまで以上に多い参加者たちが、序盤から積極的にフラーティング合戦(積極的にアプローチする様子)を繰り広げる。さらに、地獄島の様相を一変させる、『脱出おひとり島』を盛り上げる追加メンバーの「メギ」も投入され、これまで以上にスケールアップした作品となっている。
■シーズン5の出演者
先行映像が公開され、女性出演者のなかでも特に注目を集めたのが、aespaのカリナさんに似ているとして「陸上界のカリナ」の異名を持つ、陸上選手のキム・ミンジさん。アスリートならではのスタイルのよさや一直線な恋愛スタイルで視聴者からも人気を集めている。
さらに、韓国を代表するミスコンテストであるミスコリア出身でモデルのキム・ゴウンさんも出演。韓国のサッカー選手キム・ヒョンスさんの娘として知られるほか、過去にはG-DRAGONさんとサッカー観戦をする姿が目撃され話題となった。このほか、同じくミスコリア出身でインフルエンサーのパク・ヒソンさんや、フリーアナウンサーのハム・イェジンさん、工芸作家のイ・ジュヨンさん、世界4大ミスコンの「ミス・アース」優勝歴のあるチェ・ミナスさん、モデルのイ・ハウンさんが出演する。
男性出演者も多彩な経歴を持つメンバーがそろっている。韓国のダンスサバイバル番組「Stage Fighter」への出演歴があり、現在も舞踊家として活動するキム・ジェジンさんや、元野球選手で「ミスター・インターナショナル・コリア」ベストモデル賞を受賞し、現在はフィットネスモデルとして活躍するイム・スビンさん。また、同コンテストで2位入賞の経験を持つユン・ヒョンジェさん、アパレルマーケターとして働く一方でモデルとしても活動するソン・スンイルさんも出演。
ミスコン経験者やモデルが並ぶ中、韓国の国家資格である眼鏡士という専門職でありながら、甘いルックスでひときわ存在感を放つウ・ソンミンさんも話題となっている。このほか、俳優のチョ・イゴンさん、シン・ヒョヌさん、イ・ソンフンさんも出演する。
■『脱出おひとり島』シーズン1〜4の振り返り
ここからは、Netflixで配信済みのシーズン1〜4を振り返ってみよう。
■『脱出おひとり島 シーズン1』(2021年12月〜)
2021年12月から配信され、韓国恋愛リアリティーショーブームのきっかけとなった『脱出おひとり島 シーズン1』。地獄島での徹底した素性秘匿が恋愛リアリティーショーとして新鮮であり、さらに天国島との対比が話題になった。
シーズン1の出演者は女性6人、男性6人の計12人。女性出演者のなかでも注目を集めたのが、インフルエンサーのソン・ジアさん。圧倒的なヒロインとして男性陣を翻弄する姿に魅了された視聴者も多いだろう。このほか、女性出演者としては、ソン・ジアさんと一緒にいる姿が目立ったシン・ジヨンさんや、カン・ソヨンさん、アン・イェウォンさん、キム・スミンさん、ソン・ミンジさんが出演。
男性陣はミスター・インターナショナル・コリア出身のキム・ヒョンジュンさんや俳優のチェ・シフンさんを始め、ムン・セフンさん、オ・ジンテクさん、キム・ジュンシクさん、チャ・ヒョンスンさんといったメンバーが出演した。
■『脱出おひとり島 シーズン2』(2022年12月〜)
前作の人気を受けて制作されたシーズン2は、2022年12月から配信。単なる続編にとどまらず、恋愛リアリティーショーとしての完成度を一段上げる作品となった。
シーズン2ではシーズン1と同様に、見目麗しいメンバーが集められたが、メンバーの一部がハーバード大生やソウル大学出身者であるなど、知性も兼ね備えた点が特徴。また、シーズン5でMCも務めるDEX(キム・ジニョン)さんが追加メンバーとして地獄島の様相を一変させ、女性陣を魅了したことで、シーズン2を一段と盛り上げる形となっている。
出演者は、DEX(キム・ジニョン)さんを始め、チョ・ユンジェさん、チェ・ジョンウさん、キム・ハンビンさん、シン・ドンウさん、キム・セジュンさんといった男性6名、ハーバード大生のイ・ナディーンさん、ソウル大学卒業生のシン・スルギさん、パク・セジョンさん、イ・ソイさん、チェ・ソウンさん、イム・ミンスさんの女性6名で、シーズン1と同じ合計12名が出演した。
■『脱出おひとり島 シーズン3』(2023年12月〜)
続くシーズン3は2023年12月から配信。シーズン2以上にエキサイティングなシーズンで、一番の特徴は地獄島が2つに分けられた点。12人の参加者が2つの地獄島に分けられ、それぞれでマッチングを行うが、途中からは全員が合流し、さらに複雑な人間模様が展開される。
見どころはプロバスケットボール選手のイ・グァンヒさんを巡る女性陣の争奪戦。自信家ながら女性陣への気遣いが光り、複数の女性出演者からアプローチを受ける結果となった。最終的にイ・グァンヒさんが誰と結ばれたのか、あるいは誰とも結ばれず、原題通りの「ソロ地獄」となったのかはぜひ自分の目で確かめよう。
男性出演者はイ・グァンヒさんのほか、チェ・ミヌさん、イ・ジンソクさん、ソン・ウォンイクさん、パク・ミンギュさん、ユン・ハビンさん。女性出演者はキム・ギュリさん、チェ・ヘソンさん、アン・ミニョンさん、ユン・ハジョンさん、ユ・シウンさん、チョ・ミンジさん。
■『脱出おひとり島 シーズン4』(2025年1月〜)
前作となるシーズン4は2025年1月から配信。シーズン3と比べて上品との評価を受けることも多いシーズン4だが、クオリティは引き続き高い。シーズン4は女性陣の島と男性陣の島に分けられ、第一印象だけで天国島へ一緒に行く相手を選ぶ姿がインパクトを与えた。
出演者のなかでも特に注目を集めたのは、シーズン2に出演したDEX(キム・ジニョン)さんの友人でもあるユク・ジュンソさんと、多くの男性出演者から熱烈なアプローチを受けたイ・シアンさん。このほか、キム・ジョンスさん、チャン・テオさん、キム・テファンさん、クク・ドンホさん、アン・ジョンフンさん、キム・ミンソルさん、ペ・ジヨンさん、キム・ヘジンさん、チョン・ユジンさん、キム・アリンさん、パク・ヘリンさんといったメンバーが出演した。
