YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が、「【プロ野球の選手会】活動内容は？／04年ストライキの歴史／選手会長の選び方／MLB選手会は世界最強？【小林至のマネーボール】」を公開した。元プロ野球選手で球団経営にも携わった小林至氏が、プロ野球選手会の役割と、日本球界が抱える構造的な課題について解説している。



動画内ではまず、選手会の加入率が外国人選手を除き「ほぼ100％」であることや、その主たる目的が労働条件の改善にあることが説明された。小林氏は、球界再編問題に揺れた2004年のストライキを例に挙げ、「12球団維持を成し遂げた原動力は選手会であり、世論を動かした」と、その影響力の大きさを振り返る。一方で、メジャーリーグの選手会（MLBPA）については「世界最強の労組」と表現。「要求が通らなければワールドシリーズすら中止にする」という徹底した姿勢と、日本の協調的な姿勢との違いを鮮明にした。



話題は選手会の運営実態にも及び、選手会長は「無給」であることや、各球団の代表による互選で選ばれるといった知られざる裏側も明かされた。さらに小林氏は、メジャーリーグには600ページにも及ぶ労使協定（CBA）が存在し、ホテルのランクからシャワーの水圧まで詳細に明文化されている点を紹介。対して日本には正式な労使協定が存在せず、多くの事柄が球団の裁量や曖昧なガイドラインに委ねられている現状を指摘した。



小林氏は、「市場が独占に近い状態だからこそ、情報共有とルールの明文化が必要だ」と主張する。新人契約金の上限やキャンプ中の待遇などが曖昧なままでは、ガバナンスとして不十分であり、無用なトラブルや不平等を招く要因になると分析。「労使協定を結んでいない先進国は日本だけ」と述べ、球界全体の発展のためにも、時代に即したルールの近代化が不可欠であると結論づけた。