正常進化に反響集まる！

北米で人気を集めてきた日産のミッドサイズSUVが、装いも中身も磨きをかけて新しい節目を迎えました。

長距離移動から日常の足までを一台でこなすことを想定し、快適性と先進性を重ね合わせた「ムラーノ」の2026年モデルが発表され、現地では注目を集めています。

従来のイメージを大切にしつつ、運転支援や装備の充実によって、より上質な移動体験を目指した仕上がりです。

ムラーノは2000年代初頭に初代が登場して以来、個性的なデザインと落ち着いた乗り味で独自のポジションを築いてきました。

日本でもかつて販売され、ゆったりとした室内と存在感のあるスタイルが記憶に残っている方も多いはずです。

現行型は4代目にあたり、フロントマスクには迫力と先進性を両立させた意匠が与えられ、薄型のLEDヘッドライトや横一文字のテールランプが、都会的で洗練された印象を強めています。足元には最大21インチのホイールも選べ、街中でもひと目でそれと分かる佇まいです。

室内に目を向けると、視界の広さと開放感を意識したレイアウトが採用され、流れるようなラインでまとめられたインテリアが上質さを演出しています。

素材の選び方や仕立てにも気配りが感じられ、長時間のドライブでも疲れにくい空間づくりが意識されています。

安全面では、第三者機関の衝突安全評価で高い評価を得ており、家族での利用を想定するユーザーにとっても安心材料となるでしょう。

今回の目玉の一つが、先進運転支援システムの進化です。最上位グレード向けのパッケージには「プロパイロットアシスト2.1」が用意され、高速道路の対応区間ではステアリング操作から加減速までをシステムが担います。

一定の条件下ではハンドルから手を離した走行も可能となり、移動時の負担軽減に寄与します。

さらに、前走車が遅い場合に追い越しを提案し、車線変更を支援する機能も備わり、長距離移動のストレスを減らす工夫が盛り込まれました。

快適装備も抜かりありません。新設定のコンフォート系パッケージには、マッサージ機能付きのフロントシートや後席シートヒーター、ハンズフリーで操作できるリフトゲートなどが含まれ、乗る人すべてがくつろげる配慮が見て取れます。

インフォテインメントはデュアル12.3インチのディスプレイを核に、Google機能を車両に統合し、ナビゲーションや音声操作の利便性を高めています。

加えて、周囲を俯瞰で確認できるカメラシステムや車両下部を透過表示する機能も用意され、取り回しのしやすさにも貢献します。

パワートレインには可変圧縮比技術を用いた2リッターVCターボエンジンを採用し、9速ATとの組み合わせで滑らかな加速と効率の良さを両立しています。

駆動方式は全車AWDとなり、天候や路面状況を選ばない安定感も売りです。グレードはSV、SL、プラチナの3種類で、価格帯は装備に応じて設定され、プレミアムSUVとしての立ち位置を明確にしています。

発表後、ネット上ではさまざまな声が見られました。「デザインが一気に洗練されたと思う」「室内の質感が豪華でかなり良さそう」「ハンズフリーの進化は長距離で助かる」「価格は高いけど装備を考えれば納得」「日本でも復活してほしい」「インフォテインメントが使いやすそう」といった意見が並び、期待と関心の高さがうかがえます。

2026年型ムラーノは、伝統と最新技術をバランスよく融合させ、競争の激しい北米市場で存在感をさらに高めていきそうです。