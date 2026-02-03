渡辺直美、出演料“1億”超えの仕事を断っていた アメリカでの規格外のギャラ事情を明かす
タレントの渡辺直美が、2日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。アメリカ活動を続ける中、規格外のギャラ事情を明かした。
【写真】「痩せてる！お顔がスッキリ！」ファンが驚く38歳を迎えた渡辺直美の近影
2021年に活動拠点をアメリカに移して活動を続ける渡辺。この日は同番組に3年半ぶりの出演となった。近年ではアメリカで単独スタンダップライブや全米7都市を巡るライブを開催するなど、活動の幅を広げている。
現在は、アメリカの大手エージェント会社とマネジメント会社と契約し活動しているというが、過去にエージェントから「ボトックス」関連の出演料が1億5000万円のCMの仕事を紹介されたことを明かした。
しかし渡辺はその仕事を断ったといい、「ボトックスで知名度上げるよりも、お笑いとか自分の芸でしっかりやりたい。時間はかかるかもしれないけど、それの倍のお金を稼ぐからと」エージェントに伝えたと説明。MCのくりぃむしちゅー上田晋也らほかの共演者を驚かせた。
【写真】「痩せてる！お顔がスッキリ！」ファンが驚く38歳を迎えた渡辺直美の近影
2021年に活動拠点をアメリカに移して活動を続ける渡辺。この日は同番組に3年半ぶりの出演となった。近年ではアメリカで単独スタンダップライブや全米7都市を巡るライブを開催するなど、活動の幅を広げている。
現在は、アメリカの大手エージェント会社とマネジメント会社と契約し活動しているというが、過去にエージェントから「ボトックス」関連の出演料が1億5000万円のCMの仕事を紹介されたことを明かした。
しかし渡辺はその仕事を断ったといい、「ボトックスで知名度上げるよりも、お笑いとか自分の芸でしっかりやりたい。時間はかかるかもしれないけど、それの倍のお金を稼ぐからと」エージェントに伝えたと説明。MCのくりぃむしちゅー上田晋也らほかの共演者を驚かせた。