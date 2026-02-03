『ドラえもん』のび太のパパ、サラリーマンになる前の“意外な過去”　別の女性と結婚するはずだった？

国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。

過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。

今月のおすすめエピソードは、のび太のパパ・のび助の意外な過去が明かされる『のび太が消えちゃう？』（2025年2月15日放送）。のび太が消滅の危機にさらされる!? 気になるストーリーを紐解いてみよう。

◆パパは画家になるはずだった？

ある日、いつものように家でダラダラしていたのび太は、将来の夢を問われ、「楽な仕事で、カッコよくて、お金さえ儲かれば何でもいい」と、身も蓋もない欲望を明かす。

その言葉にガッカリしたのび助は、自身の若かりし頃の夢を打ち明ける。実はのび助には、かつて「画家」を目指していた時期があった。

美術学校への進学を父親に反対されるなか、絵を勉強するための費用を援助してくれるという太っ腹なパトロンが現れたこともあったのだとか。

「もしあのとき決心していれば、今頃は…」と感慨深げに当時を振り返るのび助。

その言葉を聞いたのび太は、「パパを画家の道に進ませれば、自分も贅沢な生活ができる」と目論み、ドラえもんとともに『タイムマシン』で20年前の世界へと向かう。

◆「将来のお嫁さん」が登場！ パパの成功はのび太の消滅!?

過去の世界で出会った青年時代ののび助は、人生の岐路に立たされているにもかかわらず、「一人じゃんけん」で進路を決めようとするほどの優柔不断ぶりだった。

痺れを切らしたドラえもんは、体に刺さると思ったことを何がなんでもやり遂げる『ヤリトゲ』をのび助にブスリ！ のび助はやる気スイッチが全開になり、援助を申し出てくれた大金持ちの金満さんの元へ向かう。

そこへ入れ替わるように、金満さんの娘・兼子がやって来た。

「のび助さんの将来のお嫁さんよ」と宣言する兼子に、ドラえもんとのび太はびっくり！ 実はのび助への援助は、娘との結婚が条件になっていた。

「パパがあの人と結婚すれば、その瞬間君はこの世から消えてしまう！」

ドラえもんの叫びに、のび太は真っ青になる。パパを成功者にしようとした結果、自分の存在そのものが消滅してしまうというピンチに陥ってしまったのだ。

そのころ金満家では、父親が「ワシの金とコネで君を世界的な画家にしてやる」と豪語し、娘の兼子も豪華な結婚式の計画を楽しそうに語っていた。

成功が約束されたも同然の、またとないチャンス。ここで若き日ののび助が下した決断は、野比家の運命を決定づける驚くべきものだった。