この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【背中が羽ばたく】たった7分でガチガチ背中がフワッと軽くなるストレッチ＆マッサージ」と題した動画を公開しました。この動画では、約7分間で凝り固まった背中をほぐし、軽やかな状態へと導くストレッチとマッサージを紹介しています。

プログラムは、大胸筋を直接ほぐす動きから始まります。反対の手を脇に差し込むようにして胸の筋肉をつかみ、そのまま肘で円を描くように大きく腕を回すよう解説。皮膚ではなく、しっかりと筋肉をつかむことがポイントだと説明しています。

続いて、脇腹を伸ばすストレッチに移ります。片手をグーにして息を吸いながら脇を引き寄せ、吐きながら斜め上に伸ばす動作を繰り返します。反対の手で地面を押すことで、より脇腹の伸びを感じられるとのが氏はアドバイスします。

その後も、手をクロスさせて肩を後ろから前にさするセルフマッサージや、背中で手を組んで肩甲骨を回す動きなど、座ったままで行えるメニューが続きます。一つひとつの動作はシンプルながら、背中や肩甲骨周りの筋肉に的確にアプローチする構成です。

デスクワークやスマートフォンの使用で固まりがちな背中。短時間で取り組めるこのプログラムを日々の習慣に取り入れ、心身のリフレッシュに役立ててみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:07

大胸筋をつかんで腕を回す
01:18

脇腹を伸ばすストレッチ
02:27

肩周りのセルフマッサージ
05:22

背中で手を組んで肩甲骨をほぐす
06:32

背骨をしなやかに動かす

