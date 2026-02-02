トビー・マグワイア主演『スパイダーマン』シリーズ幻の第4作の可能性について、監督のサム・ライミが改めて言及した。

監督最新作のサム・ライミ。この作品のインタビューで『スパイダーマン4』についての言及を求められると、「過去に戻って、私のバージョンの物語を復活するのは適切ではない」とを示していた。

同作レッドカーペットイベントに登場したライミは、今度は米からも『スパイダーマン4』についての質問を受けた。やはり、今は製作すべきではないと考えているようだが、今回はその考えの背景を語り、さらに個人的には意欲も持ち合わせていることを明かしている。

「『ノー・ウェイ・ホーム』でのスパイダーマンは評判でしたね。他の古いキャラクターたち、ドック・オクやグリーン・ゴブリンも、アルフレッド・モリーナとウィレム・デフォーが演じました。なので、きっと子どもたちも見たがるでしょう。

現在、マーベルは独自のスパイダーマンで非常に成功していて、彼はアベンジャーズや他のスーパーヒーローたちと関わっています。だから、せっかく彼らが素晴らしく成功しているのに、私がまた別の『スパイダーマン』映画を作るために壊すというのは、今は理屈が通らないと思う。

でも、作りたいなとは思います。その日はいずれ来るかもしれない。その時は、是非やりたいです。」

『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2022）ではマグワイア版ピーター・パーカーのほか、ライミが手がけたヴィランのドクター・オクトパス、グリーン・ゴブリンがレジェンドキャスト続投で復活。過去映像とCGIによって、『スパイダーマン3』（2007）のサンドマンも再登場した。

ライミの言うように、（MCU）ではトム・ホランド版による新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が2026年夏の公開を控えているところで、MCUの最大局面『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』との接続が期待されている。

もしもこのタイミングで、『ノー・ウェイ・ホーム』の出来事も影響しそうな『スパイダーマン4』が製作されれば、物語上の混乱を招くことになるだろう。今は、ライミの言う「いずれ来るかもしれない」その日を待つしかないのだ。いつか実現したなら、“Go get 'em, Tiger!”

