ピアニスト・清塚信也が自身のInstagramにて、プロスケーター・羽生結弦からの愛ある気遣いを明かした。

写真：羽生結弦から届いた花を前に喜びいっぱいな清塚信也！ 親友ゆづちゃんとの仲の良さがうかがえる、これまでの投稿も（全5投稿）

■清塚信也「あのメッセージ、宝物にするね」と羽生結弦からのコメントに感動

現在、『清塚信也 47都道府県ツアー2025-2026』で各地をまわっている清塚信也。2月1日は宮城・名取市文化会館 大ホールでの公演を行っており、そこに宮城県出身のプロスケーター・羽生結弦からお祝いのスタンド花が贈られたようだ。

さらに、楽屋用にと手のひらサイズのかわいい花のプレゼントが！ こちらは“ゆづ”名義となっており、いち親友として清塚信也のステージを祝福していることがうかがえる。そんな心温まる親友からのプレゼントに対し、清塚は「『ゆづより』はダメだ。悶えた」と愛ある気遣いに感動。

また、「開演前の応援メッセージまでくれちゃいました～『親友』だって」と喜びをあらわにし、「改めて言われると嬉しいな涙」「『ピアノ上手いです』って表現してくれた、あのメッセージ、宝物にするね」と羽生からのメッセージを噛みしめ、最後は「心から感謝 ありがとう、親友ゆづちゃん」と締めくくった。

■ツアー情報

『清塚信也 47都道府県ツアー2025-2026』

2/07（土）山口・三友サルビアホール（防府市公会堂）

2/08（日）広島・広島文化学園HBGホール

2/14（土）秋田・秋田アトリオン音楽ホール

2/15（日）岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

2/21（土）埼玉・所沢市民文化センター ミューズ アークホール

2/22（日）埼玉・所沢市民文化センター ミューズ アークホール

2/28（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

3/01（日）徳島・あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

3/08（日）愛媛・松山市民会館 大ホール

3/14（土）鹿児島・宝山ホール（鹿児島県文化センター）

3/15（日）熊本・荒尾総合文化センター 大ホール

3/21（土）京都・京都コンサートホール 大ホール

3/28（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

4/04（土）和歌山・和歌山城ホール 大ホール

4/05（日）大阪・ザ・シンフォニーホール

4/11（土）福井・ハーモニーホールふくい 大ホール

4/12（日）岐阜・長良川国際会議場 メインホール

4/19（日）千葉・森のホール21 大ホール（松戸市文化会館）

4/25（土）大分・iichikoグランシアタ

4/26（日）佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホール

4/28（火）北海道・札幌コンサートホール Kitara 大ホール

4/29（水・祝）北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

5/01（金）北海道・旭川市民文化会館 大ホール

5/08（金）三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

5/17（日）茨城・つくば市ノバホール（グロービスホール）

5/23（土）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

5/24（日）宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール

5/30（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟