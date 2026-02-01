この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「他人を尊重していない」カウンセラーが断言、乱暴な言葉遣いの人に関わってはいけない“これが現実”

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【警告】乱暴な言葉遣いの人に注意すべき7つの理由／いつかあなたの心が傷つく可能性が大！」と題した動画を公開。動画では、乱暴な言葉遣いをする人が周囲に与える心理的な悪影響について解説し、そのような人物とは距離を置くべきだと警鐘を鳴らした。



動画の冒頭でRyota氏は、乱暴な言葉遣いだけでなく、皮肉を言ったり人を小馬鹿にしたりする人も同様に周囲へ心理的な影響を及ぼすと問題提起。そうした人物に注意すべき理由として、まず「いずれ自分にもその言葉が向けられる」ことを挙げた。乱暴な言葉遣いが常態化している人は、その度合いに個人差はあれど、普段からそうした言葉を使うことに慣れてしまっていると指摘。特に「いじる・からかう・あおる」といった行動の中で、相手が傷つくようなデリケートな部分に無神経に触れ、結果的にあなたを傷つける可能性があると説明した。



さらに、直接向けられた言葉でなくともダメージを受けるとRyota氏は語る。人間の脳は主語を理解しない部分があるため、「他者への言葉でも傷つく」のだという。身近な人が誰かに向けて発した乱暴な言葉を耳にするだけで、自分が言われたかのように錯覚し、知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでしまうと解説した。



また、人間関係における社会的な評価にも言及。「あなたもその仲間だと思われる」と述べ、人は個人だけでなく、その人が所属するグループ全体で印象を判断する傾向があると指摘した。そのため、乱暴な人と一緒にいるだけで、「あのグループは感じが悪い」と一括りにされ、自身の評価まで下がってしまうリスクがあると語った。



Ryota氏は、こうした行動の根底には「他人を尊重していない」という姿勢があると断じる。状況や相手に応じて言葉遣いを変えられないのは、相手の気持ちを想像する「共感力や感受性が低い」ことの表れであり、社会性の欠如につながるとの見解を示した。最後に、言葉遣いはその人の価値観を反映するものであり、不快に感じる相手とは無理に関係を続けず、自分の心を守る選択が重要だと締めくくった。