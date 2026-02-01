

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した日比谷萌甘





アイドルグループ「シャルロット」のリーダー、日比谷萌甘（ひびや・もか）ちゃんが、2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに初登場！ すでに週刊漫画誌の表紙を飾るなど、注目度がグングン上昇している彼女が、18歳らしくフレッシュで元気いっぱいの姿を見せてくれた。

【写真】日比谷萌甘の初登場グラビア

＊ ＊ ＊

【意外すぎる芸名の由来】

――アイドルグループ「シャルロット」のリーダーで、現役女子高生の日比谷萌甘ちゃんが、週プレ初登場です。

日比谷 あまりグラビア経験がないので、ひとつひとつのシチュエーションがすごく新鮮でした。ただ、チューブトップのビキニや（デジタル写真集限定衣装の）ワンピース水着などは着たことがほとんどなくて、どう写っているのかな、大丈夫かなって実は緊張していました（笑）。

楽しかったのは海での撮影。小さい頃は家族でよく海水浴に行っていたのですが、今は日焼けが気になってなかなか行けないから。

――体形管理など撮影前にやっていたことはありますか？

日比谷 数日前から食事に気をつけていました。いつもは1日1食のことが多いんですが、このときは3食しっかり食べて、体重を2kg増やしたんです。

――アイドルをやっているとダンスが激しかったりして、どうしても痩せたりするんですよね。

日比谷 そうなんです。グラビアでは少しムチッとしたくて。

――もともとグラビア活動には興味があったんですか？

日比谷 シャルロットのメンバーの（一ノ瀬）瑠菜が週プレさんをはじめ、いろんな雑誌で表紙を飾っているじゃないですか。最初は不思議な感覚だったんです。メンバーの写真がコンビニの雑誌コーナーに並んでいることが。

写真がすごくきれいだから、だんだんと私も挑戦してみたいなっていう気持ちが生まれてきて。だから、今グラビア活動ができていることが本当にうれしいです。

――芸能界に入ったキッカケは？

日比谷 中学生の頃から戸田恵梨香さんやももいろクローバーZさんが好きで、俳優さんに漠然と憧れていました。ただ、どうしていいかわからなかったので、取りあえずTikTokに動画を上げてみたんです。

その頃にはやっていた双子ダンスや踊ってみた系の動画で、何本かバズったんですよ。ただ、学校でイジられるのが恥ずかしくて、すぐにアカウントを消しちゃいましたが（笑）。

で、中2のときにお母さんと美容室の帰りに原宿の竹下通りを歩いていたら、運良くスカウトされて。もともとは俳優志望だったんですが、縁あって中3からアイドル活動を始めることになったんです。

――ちなみに当時はどんなドラマを見ていたの？

日比谷 親戚や両親が警察系の仕事をしているので、『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』（日本テレビ）や『教場』（フジテレビ）が好きでしたね。

――部活動はやっていました？

日比谷 中学生のときソフトボール部に入っていました！ そんなに強いチームではなかったので、いろんなポジションを守りましたよ。センターやファースト、ピッチャーとか。

――そんなスポーツ少女がアイドルをやってみて、どうでした？

日比谷 やっぱり自分が想像していたより甘くはなくて、でも徐々に応援してくれる人が増え、ライブ会場が少しずつ大きくなっていくと、自分たちの成長を実感できてすごく楽しいんですよ。

――リーダーのプレッシャーに潰されそうになったりしない？

日比谷 大変なときもありますが、私は寝たら忘れるタイプなので大丈夫です（笑）。

――ちなみに「日比谷萌甘」は芸名とのことですが由来は？

日比谷 「萌甘」は音の響きと画数で選んで、「日比谷」は駅名にしたかったんです。路線図を見ながら決めました。

――日比谷は思い出の場所？

日比谷 名前につけておいてあれですが、実は1回だけしか行ったことがありません（笑）。

――今後やってみたい撮影は？

日比谷 古民家で自然体で撮影したいです。掘りごたつや縁側でのんびりしている姿や、かわいい系、ちょっと大人っぽい姿にも挑戦してみたいんです。

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

●日比谷萌甘（ひびや・もか）

2007年8月6日生まれ 神奈川県出身

身長157cm B83 W63 H88

○アイドルグループ「シャルロット」のリーダー。昨年グラビアデビューし、『週刊少年サンデー』の表紙を飾るなど、さまざまな雑誌を席巻。

公式X【@mokahibiya】

公式Instagram【@hibiya._moka】



日比谷萌甘デジタル写真集『青春の真ん中で』 撮影／U-YA 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／U-YA