Screenshot: Gizmodo US

レトロゲーム機メーカーのANBERNICが、自社初となるプレミアムモデルとして、プロ向けコントローラー「RG G01」を発表。どの辺がプレミアム路線かというと、コントローラーにディスプレイと心拍センサーが乗っかっているところでしょう。

ゲーマーは冷静さが必須

Anbernic RG G01は、左右のグリップに2つのセンサー、中心に2.5インチのIPS液晶ディスプレイを配置。リアルタイムでトラッキングされる心拍数がディスプレイに表示され、過度な興奮時には諌めてくれます。興奮状態からの心臓の異常検出ヘルス機能…というよりは、より冷静にゲームパフォーマンスを高めるための機能という位置付けです。

プロ向けハイスペック

Image: ANBERNIC

プロ向け仕様として、ジョイスティックは静電容量センシングを用いたインダクティブ型スティックを採用。微細な電流を検出して動きを決定する手法で、ホールエフェクト型とは違い、磁場は利用しません。

ポーリングレートは、有線モデルも2.4GHzワイレスモデルも1,000Hz。

その他、搭載ジャイロは6軸、ゲームに応じて使い分けられる2段階のトリガーロック、背面ボタンは割り当てカスタマイズ可能。カラバリは白、グレー、黄色の3色。PC、Andoird、iOS、Switchに対応。近日発売予定（1月31日時点では、日本サイトにはまだ価格情報なし）。

RG G01の「RG」は、「Retro Game（レトロゲーム）」のことですって。