契約未更改のまま自費キャンプに突入か 阪神主砲、佐藤輝明の“現在地“にネット注目「4番の自覚や責任は？」「浮いてしまわないか、マジに心配」
昨年は本塁打、打点の打撃二冠に輝いた(C)Getty Images
阪神の主砲、佐藤輝明をめぐって契約未更改のまま自費キャンプに突入かと大きく注目されている。
オフの話題を一身に集めている佐藤の契約更改は1月30日にも行われなかった。
31日までに球団との統一契約書にサインしなければ、2月1日からのキャンプは自費でスタートすることになる。
阪神選手の自費キャンプとなれば、11年の久保康友以来となる。
また佐藤といえば昨季は40本塁打、102打点の2冠でセ・リーグMVPに輝き、チームを優勝に導いた立役者の一人とされる。
これまでの契約更改の経緯では24年12月にメジャー挑戦の意向を表明しており、今オフもポスティングシステムによるメジャー挑戦の可能性を探って、球団側と代理人との間で話し合いを続けているとみられる。
一方で2リーグ制以降、球団初のリーグ連覇、日本一を目指すシーズンとあって、「球界の正月」におけるキャンプインの日に主砲が契約未更改となれば、一致団結して、再び頂点を目指す戦い、チームの士気にも影響しかねない。
今回の佐藤のオフの事態をめぐってはファンの間からも「一体、どうなってるの？」「佐藤選手の口から説明してほしい」という声や「4番の自覚や責任は？」「早くスッキリしてや！」「浮いてしまわないか、マジに心配」と危惧する声も多く上がっている。
2月1日のキャンプインの場に背番号8は果たしてどんな形で参加するのか。3月に行われるWBCにも侍ジャパンの一員として、世界一連覇を目指す戦いにも挑む。大事なシーズンだけに存在が一層、注目を集めていきそうだ。
