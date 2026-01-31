パチンコ・パチスロの知識を競うはずの聖域が、突如として泥沼のプライベート暴露合戦へと変貌した。1月30日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」の人気企画「第5回パチンコ・パチスロ知識王決定戦」にて、あまりにも「下世話」すぎるクイズが出題され、出演者たちが騒然となる事態が起きた。

【映像】あなたはわかる？パチライター離婚歴クイズと正解

火種となったのは、正解し続けなければ脱落するという過酷なドボン問題。画面に沖ヒカル、ウシオ、ナツ美、ヤルヲといった人気ライター9名の顔写真が並ぶと、進行役から「こちらのライターたちの離婚した回数をお答えください」という、耳を疑うような問題が突きつけられた。

しかし、当事者であるライターチームの沖ヒカルは「大チャンス問題！」とまさかのガッツポーズ。自ら「確実なやつを…自分で離婚歴、3回です！」と堂々の正解を叩き出し、「今、独身なんですよ。それで今、4回目をしようかと思っているんです」と、知識王の名に恥じない（？）衝撃のライフプランまで告白した。さらば青春の光・森田哲矢からは「懲りないですねえ」と呆れられ、東ブクロも「何を堂々と！」とツッコミを入れる展開に。

クイズが進行し、同業者の離婚事情が次々と暴かれていく中、日直島田が「（倖田柚希は）同業者と結婚されて、それで別れてます」と詳細な裏事情まで補足すると、さすがに森本レオ子も「言わんでいい！」「やめてあげて！」と悲鳴に近い絶叫で即座にツッコミを入れた。さらに森本自身も「（ヒロシ・ヤングは）今、3回目の新婚です」と情報を上書きするなど、もはやクイズの枠を超えた暴露の応酬となっていた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

