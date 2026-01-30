アイドルグループ・ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの高瀬くるみ（２６）が３０日、今春行われるコンサートツアーをもってハロー！プロジェクトを卒業すると発表した。

所属事務所のアップフロントエージェンシー社は「ハロー！プロジェクト、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳでの経験や学びを糧に、個人として挑戦したいことが明確になり、その目標に向けて新たな一歩を踏み出し、自身の可能性を確かめていきたいという本人の思いを受け、一昨年ごろから話し合い、このタイミングでの卒業という結論に至りました」と公式ＨＰで発表。卒業後も芸能活動は続けていく予定という。

高瀬は「今年の春ツアーをもってＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ／雨ノ森 川海 及びＨｅｌｌｏ！Ｐｒｏｊｅｃｔを卒業します。卒業後は、声のお仕事や演技のお仕事など、今まで積み重ねてきたものを中心に、様々なことに挑戦して、新たな自分の可能性を探していけたらと思っております。私自身、新たな環境に身を置くことにドキドキしていますが、皆様が愛してくれた高瀬くるみなら、きっと大丈夫だよね。今まで応援してくれてきた皆様、支えてくれた皆様にも恩返しができるよう、活動していきたいと思っています！」とコメントした。