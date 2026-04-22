ハロー！プロジェクトは22日、公式サイトを更新。「BEYOOOOONDS」平井美葉（26）について、光や音に対する感覚過敏などの不調があるとし、当面の間、ステージなどでグラスを装着してパフォーマンスすると発表した。同サイトで「メンバーの平井美葉ですが、半年ほど前から、光や音に対する感覚過敏をはじめとする不調が続いており、医師の診察を受けながら経過を見てまいりました。その結果、医師の指導のもと、当面の間ステー