¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤Ë¤Æ¡ÈÅêÉ¼ºÑ¤ß¾ÚÌÀ¡É¤ÎÄó¼¨¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤¬400±ß°ú¤¡ª ÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×¤ò1·î31Æü¤«¤é³«ºÅ¤Ø
ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ë¿©¤ÙÊüÂê¤·¤è¤¦¡ª ¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤ÇÅêÉ¼¸å¤Î¤ª¿©»ö¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×¼Â»Ü
¡¡¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ÚÌÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äó¼¨¤·¤¿ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±ÀÊ¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÏ¢¤ìÁ´°÷¤Î¿©¤ÙÊüÂêÎÁ¶â¡ÊÅÚÆü½Ë²Á³Ê¡Ë¤¬400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ÚÌÀÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¹¡£
¡¦Áªµó¤Î¡ÖÅêÉ¼ºÑ¾ÚÌÀ½ñ¡×¡Ê´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤â²Ä¡Ë
¡¦ÅêÉ¼½ê¤Î´ÇÈÄ¤äÄ¥¤ê»æ¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¡ÊÅêÉ¼½êÆâ¤Ï»£±Æ¶Ø»ß¤Î¤¿¤á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÌÏµ¼ÁªµóÅêÉ¼ºÑ¾ÚÌÀ²èÌÌ
¡¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü³Ø³ä¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅêÉ¼Æü¤ò¡ÖÅêÉ¼¹Ô¤Ã¤Æ³°¿©¤¹¤ëÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î³Ú¤·¤¤¿©»ö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ê¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈêËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³³Ñ ¹ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Á3·î1Æü(Æü)¤ÎÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡× ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ÚÌÀ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤ª¤è¤ÓÆ±ÀÊ¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ªÏ¢¤ìÍÍÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿©¤ÙÊüÂêÎÁ¶â¢¨¤òÅÚÆü½Ë²Á³Ê¤è¤ê400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°ú¤¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¤«¤Ã¤Ñ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¡ÁªµóÅöÆü¤ò¡ÖÅêÉ¼¹Ô¤Ã¤Æ³°¿©¤¹¤ëÆü¡×¤È¤·¤Æ²á¤´¤µ¤ì¤ë¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢ÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î³Ú¤·¤¤³°¿©¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËËèÆü¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌ¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡¦¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ
¡Ú¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×³µÍ×¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Á3·î1Æü(Æü)Í½Äê¡¡¢¨ÅÚÆü½Ë¤Î¤ß
ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤ª¤è¤ÓÆ±ÀÊ¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ªÏ¢¤ìÍÍÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿©¤ÙÊüÂêÎÁ¶â¤òÅÚÆü½Ë²Á³Ê¤è¤ê400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°ú¤¤Ç¤´Äó¶¡
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.kappasushi.jp/cp/senkyowari
¢¨¿©¤ÙÊüÂê¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨¿©¤ÙÊüÂê¤ÏÊ¿Æü³Ø³ä¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥ó¥¥ç³ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾³ä°ú¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÁ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×AÅ¹ÊÞ¡ÛÅÚÆü½Ë²Á³Ê¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×Å¬ÍÑ¸å¤ªÆÀ³Û°ìÈÌ¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë3,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë3,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë400±ß¤ªÆÀ¡ª¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¢¨3,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë400±ß¤ªÆÀ¡ª¾®³ØÀ¸1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÍÄ»ùÌµÎÁ¢¨
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×BÅ¹ÊÞ¡ÛÅÚÆü½Ë²Á³Ê¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×Å¬ÍÑ¸å¤ªÆÀ³Û°ìÈÌ¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë4,190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë3,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë400±ß¤ªÆÀ¡ª¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¢¨3,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë3,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë400±ß¤ªÆÀ¡ª¾®³ØÀ¸1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÍÄ»ùÌµÎÁ¢¨
¢¨ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤ÍÄ»ù2Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡£3Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ï1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª²ñ·×»þ¤ËÇ¯Îð¤¬Ê¬¤«¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ
°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ÚÌÀ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡
Áªµó¤ÎÅêÉ¼ºÑ¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ
¢¨´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
¢¨¾ùÅÏ¡¦Ê£À½¡¦½¦ÆÀÊª¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä
ÂÐ¾Ý¢
ÅêÉ¼½ê¤Î´ÇÈÄ¤äÄ¥¤ê»æ¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤´ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¹Æ¬¤Ç¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ
¢¨ÅêÉ¼½êÆâ¤Ï»£±Æ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÂÐ¾Ý£
¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÌÏµ¼ÁªµóÅêÉ¼ºÑ¾ÚÌÀ²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ
¢£¤´ÍøÍÑÊýË¡
STEP1
ÅêÉ¼ºÑ¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤â¤é¤¦¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅêÉ¼½ê¤Î´ÇÈÄËô¤ÏÄ¥¤ê»æ¤È¤´ËÜ¿Í¤¬°ì½ï¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»£±Æ
¡Ê¢¨´üÆüÁ°ÅêÉ¼¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÌÏµ¼Áªµó¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤â²Ä¡Ë
STEP2
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ò»öÁ°Í½Ìó
¢¨ÅöÆüÍ½Ìó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£º®»¨¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
STEP3
¤´ÍèÅ¹¸å¡¢²ñ·×»þ¤Ë
¡¦ÅêÉ¼ºÑ¾ÚÌÀ½ñ
¡¦ÅêÉ¼½ê¤Î´ÇÈÄËô¤ÏÄ¥¤ê»æ¤È¤´ËÜ¿Í¤¬°ì½ï¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿
¡¦ÌÏµ¼Áªµó¤ÎÅêÉ¼ºÑ²èÌÌ
¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤´Äó¼¨
STEP4
¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤ª¤è¤ÓÆ±ÀÊ¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ªÏ¢¤ìÍÍÁ´°÷Ê¬¤Î¿©¤ÙÊüÂêÎÁ¶â¤ËÅÚÆü½Ë²Á³Ê¤è¤ê 400±ß°ú¤ ¤òÅ¬ÍÑ
¢£¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê ¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¿©¤ÙÊüÂêÍøÍÑÎÁ¶â¡Û
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho
¢£¥»¥ó¥¥ç³ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://senkyowari.com/