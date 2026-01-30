協会のインスタグラムで公開

バドミントン女子の宮崎友花がファッションアイテムのこだわりを明かした。日本バドミントン協会が「宮崎友花選手へ突撃ファッションチェック」と題した動画を28日にインスタグラムで公開。「可愛い」などのコメントが国内外から集まり、話題となっている。

宮崎は元バドミントン選手の潮田玲子さんから突撃インタビュー取材を受けた。左右の靴ひもの色が違う理由を「高校生の時、ピアスとかアクセサリーがダメだったので、少しでもポップな気持ちにしたいなと思って」と笑顔で説明した。

また左手首に巻くミサンガについて聞かれると、「タイの小さい女の子からもらった。かわいいので」。高校卒業後に“解禁”となったピアスについては「気分を変えたりするのが楽しい」と今は数ある種類の中から選び、気分転換の1つにしているという。ヘアピンについても「100均のアメピンが一番いい」と話した。

ファンからは「これだけ可愛くて、日本トッププレーヤーってのが凄すぎ」「可愛い新旧同士や」「タイのちっちゃい女の子から貰ったミサンガって良いですね」などのコメントが寄せられた。海外ファンからは「Translate please」と翻訳を願う声もあった。

19歳の宮崎は、24年全日本選手権の女子シングルスで初優勝。昨年末の同選手権でも準優勝を果たした。昨年12月30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」に出演し、人気企画の「運動神経悪い芸人」で芸人を相手にバドミントンを披露した。年明けには自身のインスタグラムで新年のあいさつを振袖姿で披露し、反響を呼んでいた。



