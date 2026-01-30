この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

小林至の公式YouTubeチャンネル『小林至のマネーボール』が、「【最下位ロッテ】OB愛甲猛さん愛のダメ出し」と題した動画を公開。ロッテOBの愛甲猛氏をゲストに迎え、昨季の最下位低迷の原因から、安田尚憲ら若手の育成論、さらに新体制への期待まで、古巣への愛ゆえの厳しい提言を展開した。



対談の冒頭、愛甲氏は昨季のロッテについて「ただ試合をこなしているようにしか見えなかった」とバッサリ。話題が若手野手の育成に及ぶと、大砲候補として期待される安田尚憲について、「高校時代は村上（宗隆）より評価が高かった」と明かしつつ、「ホームランバッターになりたいのか、アベレージヒッターなのか、自分の位置づけが見えない」と苦言を呈した。愛甲氏は、自身が王貞治氏や秋山幸二氏（当時監督）の下で見た柳田悠岐の育成エピソードを引き合いに出し、「ホームランの打ち損じがヒット」という感覚で振る重要性を説き、現状の安田の打撃を「中途半端」と指摘した。



また、今季からコーチとして復帰した西岡剛氏についても言及。現役時代、愛甲氏の自主トレに最後まで食らいついてきた西岡氏を「チャラく見えるが、すげえ根性してる」と高く評価した。その上で、「今の若い選手はすぐに効率を求めるが、無駄な練習をやり抜いた先にしか見えないものがある」と持論を展開。「練習しないで結果を出した選手はいない」と断言し、かつての「練習の虫」である西岡イズムの注入がチームを変える劇薬になると期待を寄せた。



動画の終盤では、サブロー新監督の手腕や期待する若手選手の名前も挙がり、OBならではのディープな視点で新生ロッテの課題と希望が語られている。