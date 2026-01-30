【「近代麻雀」2026年3月号】 1月30日 発売 価格：980円

竹書房は、雑誌「『近代麻雀』2026年3月号」を1月30日に発売した。価格は980円。

表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが登場。付録として、小冊子「点数計算ドリル デラックス」とDVD「プロ雀士が麻雀で大暴れ！の3半荘」が付属する。

また、マンガは「老境博徒伝SOGA」、「むこうぶち」、「ピークアウト」、「追憶のM」、「望月かなでの華麗なる雀活」などがラインナップ。Mリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも掲載されている。

巻頭グラビアは、えなこさん

【掲載情報】

・「老境博徒伝SOGA」三好智樹・瀬戸義明 原作：T.LCorp 協力：福本伸行

・「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波

・「追憶のM～鈴木優～」しおざき忍×ZERO

Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は鈴木優の戦闘民族と家族の秘話が描かれる

・「望月かなでの華麗なる雀活」カンバラノリオ

・「鴉天狗はツモりたい」千羽黒乃＋瀬畑純

・「セトマイ」富士見倫 協力：瀬戸麻衣

・「因幡はねるのハネマン麻雀」菅野航

・「雀荘であった本当の話」村田らむ

・「50のおっさんプロになる」漫画：谷和也 原作：近藤卓児

・「むこうぶち」 天獅子悦也

■付録

●小冊子「点数計算ドリル デラックス」

麻雀を始めて最初にぶつかる壁である、点数計算を克服できるドリル。親と子の点数を答える54問を収録。

●DVD：プロ雀士が麻雀で大暴れ！の3半荘

・「麻雀最強戦2025～卓上大乱闘～A卓」

・「麻雀最強戦2025～卓上大乱闘～B卓」

・「麻雀最強戦2025～卓上大乱闘～決勝」

■最強＆熱狂Mリーガー戦術

「Mの勝負飯～鈴木優～」

「軍師の兵法」勝又健志

「攻める」佐々木寿人

「笑み咲きほこれ華ふぶき」黒沢咲

「天才×英才のもっともっと喋れるもん」浅見真紀×茅森早香

「Mリーグライフ」HIRO柴田＋蒼井ゆりか

「コバゴーのひとりごと」小林剛

「恐れ知らず」鈴木優

「何も起こらなければいいのに」梶本琢程

■記事

「NAGA何切る」川上レイ

「こう打てば勝てる」渡辺航平

「一緒に強くなろ」篠原冴美

「麻雀白書」しぬこ

「麻雀賞金王」黒木真生

「行き当たりばったり麻雀人生」朝比奈ゆり

「麻雀お悩み手帳」千羽黒乃

「0秒思考」沖中祐也

「毒と笑いの麻雀日記」毒ヶ衣ちなみ

「天女の羽衣に縫い目が無いって本当ですか？」二階堂瑠美

「猿川家の真実」猿川真寿＋石田亜沙己

「雀愛の讃歌」湊銀貨

「令和無頼攻撃麻雀」岡崎涼太

「勝負師」荒正義

「しみったれ」長村大

「麻雀最強戦2025」梶本琢程

「近代麻雀占い」KOMO＋大石まさる

「でかピン麻雀入門」山崎一夫＋西原理恵子

「我れ悪党なり」桜井章一

「麻雀ジャーナル」

「近代麻雀編集長の本音」

