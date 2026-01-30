表紙＆巻頭グラビアはえなこさん！ 「近代麻雀」3月号が1月30日発売付録は付録小冊子「点数計算ドリル デラックス」
竹書房は、雑誌「『近代麻雀』2026年3月号」を1月30日に発売した。価格は980円。
表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが登場。付録として、小冊子「点数計算ドリル デラックス」とDVD「プロ雀士が麻雀で大暴れ！の3半荘」が付属する。
また、マンガは「老境博徒伝SOGA」、「むこうぶち」、「ピークアウト」、「追憶のM」、「望月かなでの華麗なる雀活」などがラインナップ。Mリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも掲載されている。
巻頭グラビアは、えなこさん
□「『近代麻雀』2026年3月号」のページ【掲載情報】
・「老境博徒伝SOGA」三好智樹・瀬戸義明 原作：T.LCorp 協力：福本伸行
・「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波
・「追憶のM～鈴木優～」しおざき忍×ZERO
Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は鈴木優の戦闘民族と家族の秘話が描かれる
・「望月かなでの華麗なる雀活」カンバラノリオ
・「鴉天狗はツモりたい」千羽黒乃＋瀬畑純
・「セトマイ」富士見倫 協力：瀬戸麻衣
・「因幡はねるのハネマン麻雀」菅野航
・「雀荘であった本当の話」村田らむ
・「50のおっさんプロになる」漫画：谷和也 原作：近藤卓児
・「むこうぶち」 天獅子悦也
■付録
●小冊子「点数計算ドリル デラックス」
麻雀を始めて最初にぶつかる壁である、点数計算を克服できるドリル。親と子の点数を答える54問を収録。
●DVD：プロ雀士が麻雀で大暴れ！の3半荘
・「麻雀最強戦2025～卓上大乱闘～A卓」
・「麻雀最強戦2025～卓上大乱闘～B卓」
・「麻雀最強戦2025～卓上大乱闘～決勝」
■最強＆熱狂Mリーガー戦術
「Mの勝負飯～鈴木優～」
「軍師の兵法」勝又健志
「攻める」佐々木寿人
「笑み咲きほこれ華ふぶき」黒沢咲
「天才×英才のもっともっと喋れるもん」浅見真紀×茅森早香
「Mリーグライフ」HIRO柴田＋蒼井ゆりか
「コバゴーのひとりごと」小林剛
「恐れ知らず」鈴木優
「何も起こらなければいいのに」梶本琢程
■記事
「NAGA何切る」川上レイ
「こう打てば勝てる」渡辺航平
「一緒に強くなろ」篠原冴美
「麻雀白書」しぬこ
「麻雀賞金王」黒木真生
「行き当たりばったり麻雀人生」朝比奈ゆり
「麻雀お悩み手帳」千羽黒乃
「0秒思考」沖中祐也
「毒と笑いの麻雀日記」毒ヶ衣ちなみ
「天女の羽衣に縫い目が無いって本当ですか？」二階堂瑠美
「猿川家の真実」猿川真寿＋石田亜沙己
「雀愛の讃歌」湊銀貨
「令和無頼攻撃麻雀」岡崎涼太
「勝負師」荒正義
「しみったれ」長村大
「麻雀最強戦2025」梶本琢程
「近代麻雀占い」KOMO＋大石まさる
「でかピン麻雀入門」山崎一夫＋西原理恵子
「我れ悪党なり」桜井章一
「麻雀ジャーナル」
「近代麻雀編集長の本音」
※敬称略