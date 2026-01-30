米国の半導体企業エヌビディア（NVIDIA）が、2024年に中国のAIスタートアップ「DeepSeek（ディープシーク）」のモデル最適化を支援し、このモデルが中国軍の支援に活用されたという疑惑が提起された。

28日（現地時間）、ロイター通信によると、米中戦略競争特別委員長であるジョン・ムレーナー共和党下院議員が、ハワード・ラトニック商務長官に対し、このような内容を記した書簡を送付した。

ムレーナー氏は書簡の中で、「エヌビディア側の記録資料によると、2024年にエヌビディアの技術開発陣がアルゴリズム、フレームワーク、ハードウェアの最適化された共同設計を通じ、DeepSeekが大幅なトレーニング効率の向上を達成できるよう支援した」と主張した。中国市場向けに販売されたエヌビディアの「H800」チップをDeepSeekが独自に確保し、その過程でエヌビディア技術陣から最適化のアドバイスを受けたというものだ。H800チップは、エヌビディアが中国輸出用に一部の性能を制限した高性能チップだ。

また、エヌビディアの内部報告に「DeepSeek−V3の全トレーニングには、わずか278万8000・H800 GPU時間しかかからない」という内容が含まれていると、ムレーナー氏は書簡を通じて言及した。同氏は「これは米国の開発者が一般的に先端規模のモデルに要求する時間よりも少ない水準だ」と説明した。

「GPU時間」とは、AIモデルをトレーニングするためにAIチップを何時間稼働させる必要があるかを示す単位だ。「H800 GPU時間」は、エヌビディアのH800チップを1時間使用した際の演算量を指す。また「先端規模モデル」は、オープンAI（OpenAI）、アルファベット（Alphabet）、グーグル（Google）など、米国に本社を置く主要AI企業が出した高性能モデルを指す。DeepSeek−V3のトレーニングにかかる時間が、米国で通常先端規模のモデルに要求される水準よりもはるかに少ないということだ。

ただし、ムレーナー氏は「エヌビディアがDeepSeekに支援を提供した2024年には、中国軍がDeepSeekの技術を使用しているという公開的な兆候はなかった」と指摘した。続けて「エヌビディアは、DeepSeekを標準的な技術支援を受ける資格のある、正当な商業的パートナーとして扱った」と付け加えた。これに関連し、ロイターは昨年の報道で「DeepSeekが中国軍を支援していると米国当局が判断している」と伝えた経緯がある。

エヌビディアは報道を即座に否定した。エヌビディアは声明文で「中国の国産チップ保有量は軍事用途に使うのに十分であり、それでも数百万個が余るほどだ」とし、「米軍が中国の技術を使用するのがあり得ないことであるように、中国軍が米国の技術に依存するのも道理に合わない」と強調した。

エヌビディアがDeepSeekのモデル最適化を支援したという疑惑は、米国が中国のAI急浮上に対して優位を維持できるかという懸念に直結する。昨年初め、DeepSeekは米国企業が作った最高峰のモデルに性能で引けを取らず、かつ開発にかかるコンピューティングパワーがはるかに少ない自社開発AIモデルを相次いでリリースし、市場に波紋を広げた。

今月初め、ドナルド・トランプ米政府は「中国軍を支援する機関には販売しない」という条件を付け、エヌビディアの「H200」チップの対中輸出を承認した。すでに中国に輸出されたH800とは異なり、H200は性能を落としていない超高性能の最新チップだ。米国のAI業界では、軍事分野への万が一の転用可能性に対して懸念を提起している。

これに対し、エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は29日、専用機で台湾の首都・台北の松山空港に到着し、取材陣に対し「H200は米国の技術的リーダーシップに有利であるだけでなく、中国市場にも役立ち、顧客の需要も非常に大きい」とした上で、「中国政府がH200の販売を許可してくれることを願っている」と語った。