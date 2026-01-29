Photo: SUMA-KIYO

寒い季節のコーデの悩みといえば、下半身の防寒対策ではないでしょうか。

足元からじわじわと伝わる冷えは、腰痛など身体の不調を招く原因にもなるため、できる限り避けたいところです。

とはいえ、スラックスなどのパンツスタイルをスマートに着こなすためには、あまり足元をモコモコさせるわけにもいかないんですよね…。

着膨れせず冷えを断つ

そんな防寒とスタイルのジレンマを解決してくれたのが、mont-bell（モンベル）で見つけた「エクセロフト ジップ レッグウォーマー」です。

最大の特徴は、モンベルが独自に開発した中綿「エクセロフト」を採用していること。この素材は、太さの異なる3種類の繊維を複雑に絡み合わせることで、保温力の源となる暖かい空気をたっぷりと蓄える構造になっています。

これにより、薄手でありながらダウンのような優れた保温性を実現。膝から下を寒さからしっかりと守ってくれます。

着用の仕方は、靴下のように足を通すだけ。履き口には調整用のドローコードが備わっているので、歩行中のずり下がりを防ぎ、常に最適な位置で暖かさをキープしてくれます。

ご覧のように、スラックスなどの下に忍ばせても着膨れ感がほとんどなく、外見上の違和感はまったくありません。 ビジネスシーンや街歩きでも、スマートなシルエットを維持したまま、「膝下の暖房」を手に入れることができました。

靴を脱がずに脱着可能

本体の裏側に、完全にオープンすることができるジッパーが搭載されているのも、このアイテムの大きな魅力。 一般的なレッグウォーマーは、靴を脱いでから脱着する必要がありますが、これはジッパーを全開にすることで靴を履いたままでも、その場でパッと脱着することができます。

寒さや暑さを感じたその瞬間に、場所を選ばず即座に温度調整ができるのは、他のアイテムにはない強みです。

また、かなりコンパクトに折りたたむことができるので、バッグの片隅に忍ばせておいても邪魔になりません。重量もペアでわずか130gほどと非常に軽量です。

着ぶくれしない薄さと温かさが両立しているモンベルの「エクセロフト ジップ レッグウォーマー」。

サイズは男女兼用で「S/M」と「M/L」の2種類で、価格は5,000円。カラーは「ブラック」「ダークブラウン」「ブラウン」「ネイビー」の4色展開です。

Source: mont-bell