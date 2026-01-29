衝撃の“スイムウェア姿”で妊娠説も…韓国女性ユーチューバー、別人級ビフォー写真公開しダイエット宣言

韓国の女性ユーチューバーRalRalが、浮上した妊娠説を否定し、ダイエット宣言を行った。

1月28日、RalRalは自身のインスタグラムに「私は本当に痩せます。本当に」というコメントとともに数枚の写真を公開した。

【画像】韓国ユーチューバー、出産間近のマタニティフォト

RalRalは最近、自身の体重が73kgまで増えたことを明かしていた。特に、スイムウェア姿の写真を投稿した際、お腹がふっくらと見えたことから、一部で妊娠説が広がっていた。

（写真＝RalRal Instagram）

これを受け、RalRalは過去に撮影したボディプロフィール写真を公開し、改めてダイエットへの強い意欲を燃やした。引き締まった体を披露しながら、「この頃の太ももは今の腕くらいの細さだ」「食べていた鶏肉さえ、今は食欲が湧かない」「この時から今まで整形は一切していない」「脂肪に埋もれた耳、目、口」と、率直な心境を語っている。

（写真＝RalRal Instagram）

写真をきっかけに妊娠説まで浮上し、過去の姿を振り返りながらダイエットへの決意を新たにした彼女の今後のダイエットの行方に注目が集まっている。

なお、本名をイ・ユラとするRalRalは1992年12月28日生まれの33歳。登録者197万人を誇る韓国の女性ユーチューバーで、多彩なコンテンツを公開し高い人気を集めている。

RalRalは以前から“非婚主義”を掲げ、これまで独身を貫いてきたが、2024年2月に「非婚主義を叫んだ私が、結婚を決心して母親になりました」とし、“授かり婚”を発表した。相手は11歳年上の一般男性で、現在は1児の母でもある。

（記事提供＝OSEN）