元AKB48でタレントの西野未姫（27）とお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が25日、YouTubeチャンネルを更新。今月8日に誕生した第2子長男の名前を発表した。【動画】ちっちゃい「頑馬」くん由来＆命名者を明かした山本圭壱＆西野未姫動画では西野が冒頭に山本が「出生届を出しに行っています」と報告。その後、自宅に戻って来た山本が筆で書き上げ、「頑馬（がんば）」と命名したことを発表した。山本は「命名！がんばー