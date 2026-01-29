メーターに謎の「ビックリマーク」出現！「赤」だけでなく「黄」で点灯するケースも！

クルマの運転席にあるメーターパネルは、速度や燃料の残量を表示するだけでなく、クルマの健康状態を伝える重要な掲示板の役割も果たしています。

エンジンをかけると様々な色の「マーク」が点灯しますが、近年のクルマは機能が増えたことでマークの種類も増加しており、ベテランドライバーであっても「全ての意味を正確に把握している」と自信を持って言える人は少ないかもしれません。

その中でも特に、運転中に突然目に入るとドキッとするのが、丸で囲まれた「！」のマークです。

一体これは何を意味しているのでしょうか。

このマークの正式名称は「ブレーキ警告灯」です。

最も一般的な点灯理由は「サイドブレーキ（パーキングブレーキ）がかかっている状態」を知らせるもので、エンジンがかかっている時や電源が入っている時に、サイドブレーキを引きっぱなし（あるいは踏みっぱなし）にしていると赤色に点灯します。

基本的には、サイドブレーキを解除すれば消灯するため、発進直後にこのマークに気づいた場合は、単なる解除忘れか、解除が不完全であることがほとんど。

速やかに安全な場所に停車し、しっかりとブレーキを解除し直せば解決します。

しかし、本当に怖いのは「サイドブレーキは完全に解除されているのに、マークが消えない」というケースです。

この場合、単なる操作ミスではなく、クルマのブレーキシステム自体に重大なトラブルが発生している可能性があります。

具体的には、ブレーキフルード（ブレーキ液）が規定量より減っているか、ブレーキの油圧システムそのものが故障している恐れがあります。

ブレーキはクルマの「止まる」という最も重要な動作を担う部分であり、この警告を無視して走行を続けると、ブレーキが効かなくなり重大な事故に繋がる危険性があります。

もし解除しても消えない場合は、直ちに運転を中止し、ディーラーやロードサービスへ連絡して対処を仰ぐ必要があります。

また、このマークには「赤色」だけでなく「黄色」で点灯するケースもあります。

車種によって異なりますが、電動パーキングブレーキの異常や、電子制御ブレーキシステムの不具合などを検知した際に黄色く点灯することがあります。

赤色ほどの緊急停止レベルではない場合もありますが、それでもシステムに何らかの異常が起きているサインであることに変わりはありません。

やはり早急にディーラーで点検を受けるべきでしょう。

ちなみに、これら警告灯の色には世界共通のルール（国際規格）が存在します。

基本的に、緑色は「正常（システム作動中）」、黄色は「注意（早めの点検が必要）」、そして赤色は「危険（直ちに停車が必要）」という緊急度を示しています。

この「色の信号」さえ覚えておけば、見慣れないマークが点灯した際も、どの程度焦るべきかの判断基準になります。

なお、エンジンを始動させた瞬間には、これらの警告灯がいっせいに点灯しますが、これは「球切れ」やシステムチェックのための正常な動作です。

数秒後に消灯すれば問題ありません。

※ ※ ※

メーターパネルに灯る「！」のマーク。

それはクルマからの「止まれなくなるかもしれない」という必死のメッセージかもしれません。その意味を正しく理解し、万が一の際は冷静に対処できるようにしておきましょう。