プロボクシング元統一世界ヘビー級王者のタイソン・フューリー（37＝英国、34勝24KO2敗1分け）が4月11日に約1年4カ月ぶりの復帰戦を行うことが決まった。サウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官が28日に発表した。対戦相手はWBA世界ヘビー級6位のアルスランベク・マフムドフ（36＝ロシア、21勝19KO2敗）で、場所は未定ながら英国が確実視されている。アラルシク氏がオーナーを務める米リングマガジンが主催し、Netflixが配信する。

“ジプシー・キング”の異名を取るフューリーは「戻ってこられてうれしいよ。ボクシングにおいてハートは常に存在し、これからも存在し続ける。誰かキングにエースが戻ってきたと伝えてくれ」とコメントを発表した。フューリーは24年5月、オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）とのヘビー級4団体王座統一戦に1―2で判定負けし、WBC同級王座から陥落。同年12月の再戦でも0―3判定で敗れ、25年1月にSNSで引退を表明したが、今月になって現役復帰を宣言していた。

身長1メートル97、リーチ1メートル94のマフムドフは北オセチア出身で、カナダに拠点を移して17年12月にプロデビュー。23年12月と24年8月にTKO負けを喫したが、昨年10月にデビッド・アレン（英国）に判定勝ちしてWBAインターコンチネンタル・ヘビー級王座を獲得していた。

対戦が噂されていた元3団体統一世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュア（英国）が昨年12月に交通事故に遭ったため、フューリーは今後、元WBC世界ヘビー級王者デオンテイ・ワイルダー（米国）との対戦、さらにウシクとの3度目の対戦を目指すとみられている。