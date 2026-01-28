「寿司屋は馬鹿のための仕事」

「ブサイク・頭悪い・家貧乏……みたいなヤツが行ってたんですよ、寿司屋は」

自らが出演したYouTube番組『日本未来会議』内で、冒頭のように寿司職人を見下した発言が、大炎上している実業家のホリエモンこと堀江貴文氏。じつは、堀江氏の問題発言はこれだけにとどまらず、番組内では“国民のヒーロー”大谷翔平選手にまで向けられていたことも話題となっている。

「堀江さんが出演した『日本未来会議』は、政治、経済、金融など、さまざまな視点から日本の未来をよりよくするための課題を、有識者のコメンテーターと討論するYouTube番組です。1月24日にアップされたこの回では『2026年に来るビジネス大予想!』として、多角的に討論がおこなわれました。

堀江さんは、2026年に来るビジネスとして『AI』をあげ、すべての社会インフラや、人間の生き方そのものがAIによって変わると主張。その後、『僕はだからね、エンタメだと思ってるんですよ』と切り出すと、近代オリンピックがあったから、プロスポーツが生まれ、それにより、『プロフェッショナルの虚構が成立されることが証明された』と述べ、続けて、『みんな感動してるじゃないですか、大谷翔平に。また怒られるかもしれないけど、大谷翔平って別に、実社会では何の役にも立たないわけですよ』と発言したのです」（スポーツ紙記者）

唐突な大谷批判に、共演者の兼頭（かねとう）竜矢氏が「お、すごいこと言った」と突っ込むと、堀江氏は「違う、違う。実用的にね。実際には大谷翔平って、めちゃくちゃ、みんなの役に立ってるわけじゃないですか。感動するっていう意味では。これ、虚構なんですよね。大谷翔平ってフィクションなんですよ」と続けると、「政治も国家もフィクション」「そこに実態はない」などと持論を展開した。

そこからしばらくして「寿司屋発言」が飛び出すわけだが、堀江氏のあまりの暴走ぶりに、堀江氏の“盟友”からも批判的な声があがっている。

「堀江氏とも関係の深い、大王製紙前会長でYouTuberの井川意高（もとたか）氏は、26日に自身のXで『大谷翔平って別に、実社会では何の役にも立たない』という堀江氏の発言を取り上げた記事を貼りつけ、《タカポン〜 大谷翔平選手が 実社会で 何の役にも 立ってないなら SNSで 吠えてるだけの オレも タカポンも 最低の クソクズ 役立たずだよ〜》と投稿。続けて《直接的経済的果実を 生まなければ 価値が無い というのは 旧ソ連マルクス主義 共産主義だよ〜》とつづり、X上で堀江氏を咎めました」（同前）

井川氏のポストに、コメント欄には

《大谷翔平は子供達のためにお金を使う人、ホリエモンは結果でないロケット事業で国から補助金もらう人、ホリエモンは役に立ってるのかな》

《どうしちゃったんでしょうね。井川さんが言われるように取り巻きが悪い気がします。元々逆張りのケがありましたが、最近はちょっと引くレベルです。》

《大谷が毎日打つホームランをみて、「よし、私も今日一日頑張ろう！」って思ってる国民めちゃくちゃ多いんだけど》

など、多くの共感が寄せられているが、じつは、井川氏がホリエモンを批判するのは今回が初めてではない。社会部記者が語る。

「ともに服役した経験を持つ井川氏と堀江氏は、これまでYouTube上でもしばしば共演していました。しかし、2025年10月21日、井川氏は自身のXで、北海道の土地やホテルなどを外国資本が買ったり、買おうとしている問題についての堀江氏のポストをめぐって対立しています。

堀江氏は当時、この問題について《日本人がろくに投資もしてこなかったニセコエリアとかが外国人の投資で盛り上がってきたら規制をしろとかどんだけ自分勝手なんですか?って話ですよ。だったら何で日本人はこれまで放置してたんですか?二束三文の役に立たないエリアだと思ってたからでしょ?》と主張。さらに、ユーザーからの指摘に、堀江氏が《水源云々は都市伝説ですよ。そもそも水源目当てで買ってどうすると思ってます?枯渇するほど取水して中国にペットボトルで持っていくとでも思ってるの?あるいは毒でも注入するとでも思ってますか? ニセコの原野を買ってる人たちは何の役にも立たないのに俺ニセコの土地持ってるぜってドヤるために買ってんのよ》と返しました。

すると、井川氏はXに堀江氏の後者のポストを貼りつけ、《タカポン もう無理です これからは批判させてもらいます 今まで控えてましたが あなた日本人として終わってます 自民 公明 中共の使いっ走りになりましたね》と投稿。対立姿勢を明確にしていました。今回も、その宣言どおりに堀江氏を批判した形です」

寿司職人から大谷翔平まで、手当たり次第に噛みつきまくっているホリエモン。盟友からも咎められる現状を本人はいったいどうとらえているのだろうか。