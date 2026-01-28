『SPA！デジタル写真集 ときちゃん「酔わせてほしいの」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 ときちゃん「酔わせてほしいの」』

『SPA！デジタル写真集 ときちゃん「酔わせてほしいの」』

ときちゃんは、1995年、神奈川県生まれ。T161。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2nd写真集『ときちゃんネイキッド』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』も発表している。最新情報はX（@menmenman_39）などで発信している。

デジタル写真集「酔わせてほしいの」では、ときちゃんがシチュエーショングラビアに挑戦。立ち上る湯けむりが目に入る、THE・温泉旅館を舞台にセクシーなグラビアでドキドキ体験を提供している。

目的地に着いた途端に、大好きなお酒をゴクリ。部屋に入った途端に、汗をかいたのか衣服を脱ぎ捨てて、妖艶ときちゃんに大変身。女性らしく健康的な丸みを帯びたヒップを披露している。

ひと休みした後は、醍醐味である温泉に入浴。ここでもキュートなミニ菰樽から日本酒を木升に注ぎ、個性的な味、木の香り、丁度いい湯加減を味わい、至福のひとときを過ごす。

『SPA！デジタル写真集 ときちゃん「酔わせてほしいの」』

好評発売中

提供：週刊SPA!編集部 撮影：土山大輔（TRON）ヘアメイク：哘絵美子 スタイリング：田中陽子

販売リンク：https://amzn.to/3ZsxjzK

The post ときちゃん、ランジェリー姿で美ボディ披露 デジタル写真集「酔わせてほしいの」誌面カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.