¡¡½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Î£å£ô£æ£ì£é£ø´ë²è¡¦À½ºî¤Î±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÂçÈ¿¶Á¤À¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö£Î£å£ô£æ£ì£é£ø±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃ¦Èé¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Í¡£¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤«¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¯¤®ÉÕ¤±¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ÊÌî²ê°ê¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¥Ü¥Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¡¢¥Þ¥¸¤ÇÅ·»È¡×¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Î¥Ü¥Ö¡¢Ìò¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤Æ¿´ÄÏ¡Ê¤Ä¤«¡Ë¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö¥Ü¥Ö¤Î±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡ØÈþ¡Ù¤¹¤®¤Æ¸ì×ÃÎÏ¼º¤Ã¤¿¡Ä¤³¤ì¤â¤¦±Ç²è¸ø³«¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±ÊÌî²ê°ê¡¢Éü³è¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¿¤Î¤·¤ß¡×¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡©¥Ü¥Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±ÊÌî²ê°ê¸«¤¿¡×¡Ö¤ª¡¼¡¢Íè¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡×¤È±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£