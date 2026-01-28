この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

KEYTALK・小野武正が語る“音楽と金”の哲学 「どうなったら食えますか？」という問いへの現実的な答え

ロックバンド「QOOLAND」のギターボーカルであり、株式会社ヒライ企画の代表取締役を務める平井拓郎氏のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が動画を更新。ゲストにロックバンド「KEYTALK」のギターボーカル・小野武正氏を迎え、「音楽業界とお金」をテーマに対談を行った。



動画では、ロックバンドの収入源についてトークが展開。ライブチケットや物販、CDやサブスクの売り上げといった一般的な収入源に加えて、平井氏は「高校生の時には考えもしなかった収入源」としてクラウドファンディングを挙げた。自身のバンド・QOOLANDが2015年に行ったクラウドファンディングでは、目標80万円に対して300万円が集まったと告白。集まった資金はアルバムのジャケットデザインやマスタリング費用に充て、作品のクオリティ向上につながったという。小野氏も、ファンにとっては「お買い得パック」のような魅力があると納得の表情を見せた。



また、平井氏はかつて関西のバンドマンの間で囁かれていた「メジャーデビューすると月に15万円もらえる」という噂に言及。これに対し、小野氏は「あんまり思ったことはなかった」と明かし、メジャーデビューに対するイメージの違いが浮き彫りになった。



対談の核心となったのは、「音楽で生計が立てられるレベル」についての議論だ。平井氏は以前、あるレーベル関係者に「どのクラスから食えると思いますか？」と尋ねた際のエピソードを披露。その関係者は「クリープハイプです」と、具体的なバンド名を挙げて即答したという。このあまりにリアルな回答には、小野氏も驚きを隠せない様子だった。



しかし、「食える」の定義は個人の価値観や生活水準によって大きく異なるとし、小野氏は「一年間にあなたはいくらかかっているんですか？それを回収するにはいくら稼げばいいのか？」と、まずは自身の支出を把握することの重要性を説いた。漠然と「音楽で食っていく」ことを夢見るのではなく、具体的な数字を元に活動を計画していく現実的な視点が、現代のバンドマンに求められているのかもしれない。