Xiaomiの最新スマホ「POCO F8 Pro」、ほぼ完全体で1.5万円オフなんて…
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、高い電力効率と性能を両立した「Snapdragon 8 Elite」チップを搭載の新作「POCO F8 Pro」や、洗練された両曲面スクリーンで動画視聴がさらに楽しくなる「POCO M8 5G」など、Xiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。
1月22日に発売開始したXiaomiのハイエンドスマホが登場。パワフルな性能を備えた「POCO F8 Pro」が最大17％オフ
Xiaomi POCO F8 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 6.59インチ120Hz Hyper RGB有EL（AMOLED）ディスプレイ 6210mAhバッテリー 100Wハイパーチャージ 左右対称ステレオスピーカー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
74,980円
（17％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F8 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 6.59インチ120Hz Hyper RGB有EL（AMOLED）ディスプレイ 6210mAhバッテリー 100Wハイパーチャージ 左右対称ステレオスピーカー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 チタンシルバー
84,980円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
リーズナブル＆薄型ながらワンランク上の性能を実現。コスパに優れた5G対応スマホ「POCO M8 5G」が34,980円！
Xiaomi POCO M8 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 6.77" 120Hz有機EL(AMOLED)デイスプレイ Snapdragon 6 Gen 3 5520mAh (typ) バッテリー5000万画素数AI デュアルカメラ 超薄型・軽量 高耐久性 IP66防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
34,980円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO M8 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 6.77" 120Hz有機EL(AMOLED)デイスプレイ Snapdragon 6 Gen 3 5520mAh (typ) バッテリー5000万画素数AI デュアルカメラ 超薄型・軽量 高耐久性 IP66防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
34,980円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO M8 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 6.77" 120Hz有機EL(AMOLED)デイスプレイ Snapdragon 6 Gen 3 5520mAh (typ) バッテリー5000万画素数AI デュアルカメラ 超薄型・軽量 高耐久性 IP66防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン
34,980円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
高性能CPU搭載でゲームや高負荷作業も快適に動作。長時間サクサク動く「POCO F7」も49,980円
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
49,980円
（9％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
49,980円
（9％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト
49,980円
（9％オフ）
Amazonで見るPR
120Hzリフレッシュレート対応ディスプレイで表示滑らか。性能重視の人におすすめな「POCO X7 Pro」が14％オフ
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
42,980円
（14％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 イエロー
42,980円
（14％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン
42,980円
（14％オフ）
Amazonで見るPR
「POCO M7 Pro 5G」や「POCO F7 Ultra」も最大20％オフ。エントリーからハイエンドモデルまで超特価で販売中
Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン
26,299円
（12％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 ブラック
79,980円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
59,980円
（14％オフ）
Amazonで見るPR
なお、上記の表示価格は2026年1月27日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です。
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE」